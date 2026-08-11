Τήνος: Χυδαία επίθεση από άνδρα Ρομά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου - Πώς αντέδρασε η ίδια

Ένα έντονο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Τήνο με πρωταγωνίστρια την ευρωβουλευτή και πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία δέχθηκε χυδαία λεκτική επίθεση από άνδρα Ρομά, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού μαζί με τη μητέρα της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, στον χώρο αναμονής των επιβατών, όπου η Λατινοπούλου καθόταν σε ένα παγκάκι περιμένοντας το πλοίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια ομάδα ανδρών την πλησίασε προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τους Ρομά.

Η συζήτηση ξεκίνησε σε έντονο αλλά αρχικά ελεγχόμενο τόνο. Ένας από τους άνδρες φέρεται να της είπε πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι», με την ευρωβουλευτή να απαντά ότι οι αναφορές της αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς, όπως κλοπές και ρευματοκλοπές.

Η απάντηση φαίνεται πως ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους άνδρες άρχισε να απευθύνεται στη Λατινοπούλου με ιδιαίτερα χυδαίες εκφράσεις.

Η ευρωβουλευτής δεν απάντησε στις ύβρεις. Παρέμεινε στη θέση της, κρατώντας σφιχτά την τσάντα της, και περιορίστηκε να πει προς τους άνδρες: «Όλοι ίδιοι είστε».

Η ίδια περιγράφει τα γεγονότα ως εξής: