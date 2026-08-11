Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ανήλικα παιδιά

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ανήλικα παιδιά.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 17:15 στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης – Ρεθύμνου, στο ύψος των Αρμένων.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ένα με Ιταλό οδηγό και ένα με οικογένεια Γάλλων τουριστών.

Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με τρία ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι τραυματίες φέρουν κατάγματα, αλλά η υγεία τους δεν απειλείται και διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) στο Ρέθυμνο, με πέντε άτομα να τραυματίζονται, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 17:15 στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης – Ρεθύμνου, στο ύψος των Αρμένων, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο ένα όχημα επέβαινε Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία, μαζί με ανήλικα παιδιά.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς ένα από τα άτομα που επέβαιναν στα οχήματα χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν κατάγματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν χαρακτηρίζεται απειλητική για τη ζωή τους.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

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