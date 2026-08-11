Μοναδικές εικόνες: Η Αίτνα εκτοξεύει εντυπωσιακά ποτάμια λάβας και σύννεφα τέφρας
Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου «ξύπνησε» και προσφέρει μοναδικές εικόνες
Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, η Αίτνα βρίσκεται ξανά σε έντονη δραστηριότητα, από τις 6 Αυγούστου, με την έκρηξή της να συνοδεύεται από ποτάμια λάβας και σύννεφα τέφρας που προέρχονται από τον κρατήρα Voragine, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα
Η Αίτνα, στην ανατολική ακτή της Σικελίας συχνά διαταράσσει την εναέρια κυκλοφορία λόγω της τέφρας που εκτοξεύσει και φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο της Κατάνια, τον κύριο αερολιμένα του νησιού και τον πέμπτο πιο πολυσύχναστο στην Ιταλία από επιβατική κίνηση.
Η πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε την αύξηση του επιπέδου κινδύνου στο «κόκκινο» με τις πτήσεις να αναστέλλονται προσωρινά.
«Καθώς η κατάσταση επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργίες, συνιστάται στους επιβάτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο», ανέφερε η SAC σε δήλωση τη Δευτέρα.
Η τελευταία εκρηκτική φάση στο υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης συνεχιζόταν από οπές σε υψόμετρα 2.750 μέτρων και 2.360 μέτρων, τροφοδοτώντας αρκετές ροές λάβας και δημιουργώντας εκτεταμένα πεδία λάβας, δήλωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV).