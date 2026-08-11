Μοναδικές εικόνες: Η Αίτνα εκτοξεύει εντυπωσιακά ποτάμια λάβας και σύννεφα τέφρας

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, η Αίτνα βρίσκεται ξανά σε έντονη δραστηριότητα, από τις 6 Αυγούστου, με την έκρηξή της να συνοδεύεται από ποτάμια λάβας και σύννεφα τέφρας που προέρχονται από τον κρατήρα Voragine, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίζεται στο όρος Αίτνα, όπου ροές λάβας συνεχίζουν να κατεβαίνουν στις πλαγιές του ηφαιστείου, όπως φαίνεται από το Σερακότσο κοντά στην Κατάνια της Ιταλίας, νωρίς την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026. AP/Simone Genovese

Η Αίτνα, στην ανατολική ακτή της Σικελίας συχνά διαταράσσει την εναέρια κυκλοφορία λόγω της τέφρας που εκτοξεύσει και φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο της Κατάνια, τον κύριο αερολιμένα του νησιού και τον πέμπτο πιο πολυσύχναστο στην Ιταλία από επιβατική κίνηση.

🌋 Europe’s Largest Active Volcano Lights Up Sicily With Fresh Lava Fountains



Mount Etna sent glowing jets high above its summit this week, while red-hot lava flows were visible moving down parts of the mountain.



The Etna Volcano Observatory raised the aviation colour code to… pic.twitter.com/LEY2OfEww1 — RT_India (@RT_India_news) August 8, 2026

Η πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε την αύξηση του επιπέδου κινδύνου στο «κόκκινο» με τις πτήσεις να αναστέλλονται προσωρινά.

«Καθώς η κατάσταση επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργίες, συνιστάται στους επιβάτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο», ανέφερε η SAC σε δήλωση τη Δευτέρα.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίζεται στο όρος Αίτνα, όπου ροές λάβας συνεχίζουν να κατεβαίνουν στις πλαγιές του ηφαιστείου, όπως φαίνεται από το Σερακότσο κοντά στην Κατάνια της Ιταλίας, νωρίς την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 AP/Simone Genovese

Η τελευταία εκρηκτική φάση στο υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης συνεχιζόταν από οπές σε υψόμετρα 2.750 μέτρων και 2.360 μέτρων, τροφοδοτώντας αρκετές ροές λάβας και δημιουργώντας εκτεταμένα πεδία λάβας, δήλωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV).