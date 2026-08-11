Μήλος: Βίντεο από τη διάσωση του 33χρονου - Κατεβαίνει με σχοινί από βράχο 20 μέτρων

Snapshot Ένας 33χρονος εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου ύψους 20 μέτρων στη Φυριπλάκα της Μήλου και ζήτησε βοήθεια.

Η επιχείρηση διάσωσης, που έγινε νύχτα και υπό δύσκολες συνθήκες, οργανώθηκε από το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και εθελοντές.

Η κατάβαση του άνδρα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια σχοινιού και φωτισμού από drone, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά του.

Ο 33χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς μετά από συντονισμένη προσπάθεια των διασωστών.

Το περιστατικό τονίζει τους κινδύνους των απόκρημνων ακτών και τη σημασία κατάλληλου εξοπλισμού και προσοχής σε τέτοια σημεία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Φυριπλάκα της Μήλου, όταν ένας 33χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός απόκρημνου βράχου, ύψους περίπου 20 μέτρων, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη θάλασσα.

Για τον απεγκλωβισμό του οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το σημείο ήταν δύσβατο και το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως φαίνεται σε υλικό που έφερε στη δημοσιότητα η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου από την επιχείρηση καταγράφεται η δύσκολη κατάβαση του 33χρονου. Ο άνδρας κατεβαίνει αργά και προσεκτικά τον βράχο, χρησιμοποιώντας σχοινί που είχε τοποθετηθεί για την ασφαλή μετακίνησή του. Την ίδια στιγμή, ένα drone βρίσκεται πάνω από το σημείο και φωτίζει την περιοχή, βοηθώντας τόσο τους διασώστες όσο και τον ίδιο τον άνδρα να βλέπουν καλύτερα την πορεία της κατάβασης.

Πώς εγκλωβίστηκε στον βράχο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, ο 33χρονος είχε ανέβει σε έναν απόκρημνο βράχο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, κοντά στην παραλία της Φυριπλάκας.

Αν και κατάφερε αρχικά να φτάσει στην κορυφή, όταν προσπάθησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι η κατάβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Το μεγάλο ύψος του βράχου, σε συνδυασμό με τη δύσκολη πρόσβαση και την άμεση επαφή του σημείου με τη θάλασσα, δεν του επέτρεπαν να επιστρέψει με ασφάλεια.

Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί μόνος του, ο 33χρονος ζήτησε βοήθεια. Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε άμεσα και ξεκίνησε τον συντονισμό της επιχείρησης για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του.

Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου

Μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή εθελοντών και ναυαγοσωστών.

Το δύσβατο της περιοχής, το μεγάλο ύψος του βράχου και οι συνθήκες νύχτας έκαναν την προσπάθεια ιδιαίτερα απαιτητική. Οι διασώστες έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουν την ασφαλή προσέγγιση του 33χρονου και στη συνέχεια να οργανώσουν την κατάβασή του, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος πτώσης.

Η δύσκολη κατάβαση με τη βοήθεια σχοινιού

Το βίντεο από την επιχείρηση αποτυπώνει τις κρίσιμες στιγμές της διάσωσης.

Ο 33χρονος φαίνεται να κατεβαίνει σταδιακά τον απόκρημνο βράχο, έχοντας τη βοήθεια σχοινιού. Κινείται ιδιαίτερα προσεκτικά, καθώς το έδαφος είναι δύσκολο και η ορατότητα περιορισμένη λόγω της ώρας.

Καθοριστική ήταν και η χρήση drone, το οποίο πετούσε πάνω από το σημείο και παρείχε φωτισμό. Έτσι, οι διασώστες μπορούσαν να παρακολουθούν καλύτερα την προσπάθεια, ενώ ο 33χρονος είχε τη δυνατότητα να βλέπει πού ακριβώς πατούσε κατά τη διάρκεια της κατάβασης.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε βήμα-βήμα, μέχρι ο άνδρας να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο και να φτάσει με ασφάλεια στην ακτή.

Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου

Χωρίς τραυματισμούς ο 33χρονος

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο 33χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.

Η συντονισμένη προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών, των εθελοντών και των ναυαγοσωστών επέτρεψε την ασφαλή απομάκρυνσή του από τον βράχο, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση των κινδύνων που μπορεί να κρύβουν οι απόκρημνες ακτές και τα δυσπρόσιτα σημεία, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση ή η επιστροφή από αυτά γίνεται χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

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