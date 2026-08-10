Μήλος - Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Δεν παρουσιάστηκαν για εξηγήσεις χειριστής και ιδιοκτήτης

Snapshot Ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν παρουσιάστηκαν στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις και ζήτησαν παράταση μέσω δικηγόρου.

Το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση στην περιοχή Αλυκές, ενώ το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο, προκαλώντας έρευνα για την αλλαγή του σημείου.

Ο χειριστής υποστηρίζει ότι η προσγείωση ήταν ασφαλής και είχε άδεια από τον Πύργο Ελέγχου της Μήλου, αλλά το σημείο θεωρήθηκε πεδίο προσγείωσης και όχι ελικοδρόμιο.

Η προσγείωση σε δημόσια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εγείρει ερωτήματα για το θεσμικό πλαίσιο και την προστασία του τοπίου.

Η εισαγγελία διέταξε προανάκριση για να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, με κεντρικά στοιχεία την αλλαγή του σημείου προσγείωσης και τις επικοινωνίες με τον Πύργο Ελέγχου. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της πρωτοφανούς προσγείωσης ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκειμένου οι επιβάτες του να αποβιβαστούν και να κάνουν μπάνιο σε μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες του νησιού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι είχαν κληθεί να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον της Αρχής προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό, δεν εμφανίστηκαν.

Μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση, προκειμένου να προετοιμαστούν πριν δώσουν τις εξηγήσεις τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν ενώπιον της ΑΠΑ έως την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλυκές της Μήλου και όχι στο Σαρακήνικο, όπου τελικά καταγράφηκε να κατεβαίνει στα χαρακτηριστικά λευκά βράχια.

Το στοιχείο αυτό αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διαπιστώσουν υπό ποιες συνθήκες άλλαξε το σημείο προσγείωσης και εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο χειριστής υποστηρίζει ότι «δεν κινδύνευσε κανείς»

Ο χειριστής του ελικοπτέρου, από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η προσγείωση δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο, διαβεβαιώνοντας ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν λουόμενοι τη στιγμή που κατέβηκε το ελικόπτερο, όπως μετέφερε ο επίσης χειριστής Τζωρτζ Χιωτάκης, που συνομίλησε μαζί του.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, το σημείο αντιμετωπίστηκε ως πεδίο προσγείωσης και όχι ως ελικοδρόμιο, ενώ επικαλείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής φέρεται να είχε ζητήσει άδεια από τον Πύργο Ελέγχου της Μήλου και αυτή να του δόθηκε. Το τι ακριβώς ειπώθηκε και ποια ήταν η άδεια που δόθηκε αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις απομαγνητοφωνήσεις των σχετικών επικοινωνιών.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την πληροφορία της ΑΠΑ ότι στο σχέδιο πτήσης είχε δηλωθεί ως σημείο προσγείωσης η περιοχή Αλυκές.

Το θεσμικό πλαίσιο για τις προσγειώσεις

Ο χειριστής επικαλείται το Προεδρικό Διάταγμα 19 και ειδικότερα το άρθρο 12 για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων, υποστηρίζοντας ότι στην επιλογή ενός πεδίου προσγείωσης καθοριστικό ρόλο έχουν η κρίση του κυβερνήτη ως προς την ασφάλεια και την καταλληλότητα του χώρου, καθώς και η άδεια του ιδιοκτήτη του.

Στην περίπτωση του Σαρακήνικου, ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα καθώς πρόκειται για δημόσια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και όχι για ιδιωτικό χώρο στον οποίο είναι σαφές ποιος μπορεί να παραχωρήσει άδεια.

Ο ίδιος κάνει λόγο για κενό στο υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά δημόσιες και προστατευόμενες περιοχές, ενώ έχει αναφέρει ακόμη ότι περίπου το 60% των ελικοδρομίων στην Ελλάδα δεν καλύπτει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα της συγκεκριμένης προσγείωσης αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Εισαγγελική έρευνα για την προσγείωση στο Σαρακήνικο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο νησί και βρισκόταν στο σημείο.

Στο βίντεο, το οποίο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται το ιδιωτικό ελικόπτερο να προσγειώνεται στα χαρακτηριστικά λευκά βράχια του Σαρακήνικου, προκειμένου οι επιβάτες του να αποβιβαστούν και να κάνουν μπάνιο.

Η αδιανόητη επιλογή ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους και πολυσύχναστους φυσικούς προορισμούς της Μήλου ως σημείου προσγείωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο για τους πιθανούς κινδύνους για τους επισκέπτες όσο και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου.

Η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά-Γκαγκάκη, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας όσο και οι αστυνομικές αρχές.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου για τη συλλογή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να διακριβωθεί εάν έχουν τελεστεί παραβάσεις.

Πλέον, κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτελούν το σχέδιο πτήσης που προέβλεπε προσγείωση στις Αλυκές, οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου της Μήλου και οι εξηγήσεις που θα κληθούν να δώσουν χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου μετά την ολιγοήμερη προθεσμία που ζήτησαν.

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