Ταϊλάνδη: Πρώην βουλευτής άνοιξε πυρ σε κυβερνητικό γραφείο – Δύο τραυματίες

Πρώην βουλευτής, άνοιξε πυρ εναντίον ενός υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης

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Ταϊλάνδη: Πρώην βουλευτής άνοιξε πυρ σε κυβερνητικό γραφείο – Δύο τραυματίες
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  • Πρώην βουλευτής άνοιξε πυρ εναντίον υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του στη Μπανγκόκ, με δύο τραυματίες να νοσηλεύονται.
  • Η πρόσφατη ένοπλη επίθεση 14χρονου σε σχολείο της Ταϊλάνδης προκάλεσε 9 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, σημειώνοντας το πιο αιματηρό περιστατικό της τελευταίας τετραετίας.
  • Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ενίσχυση του ελέγχου των όπλων και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ψυχικής υγείας και ανιχνευτών μετάλλων.
  • Το Υπουργείο Παιδείας θα εφαρμόσει νέα πρωτόκολλα ασφαλείας εντός τριών μηνών, με στόχο την πρόληψη εκφοβισμού και την βελτίωση της ανίχνευσης όπλων.
  • Η Ταϊλάνδη έχει το υψηλότερο ποσοστό πυροβόλων όπλων ανά κάτοικο στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ το ισχύον σύστημα αδειοδότησης δεν απαιτεί ελέγχους ψυχικής υγείας ή περιοδικές επανεκτιμήσεις.
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Συναγερμός σήμανε στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ ενάντια σε ένα τοπικό κυβερνητικό γραφείο στα περίχωρα της πόλης, λίγες μόλις ημέρες μετά τους πυροβολισμούς σε σχολείο που αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων στη χώρα. Ο ύποπτος, πρώην βουλευτής, πυροβόλησε εναντίον ενός ανώτερου αξιωματούχου της επαρχίας και του οδηγού του, δήλωσε ο υποστράτηγος Ντετζραπί Κόνγκντι, διοικητής της αστυνομίας της Νονταμπούρι, η οποία συνορεύει με την Μπανγκόκ.

«Υπήρξαν δύο τραυματίες, οι οποίοι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για θεραπεία», δήλωσε στο Reuters.Η Ταϊλάνδη θρηνεί 9 νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες μετά από ένοπλη επίθεση 14χρονου, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από το σπίτι του και συνεχίστηκε στο σχολείο Debsirin Nonthaburi.

Πρόκειται για το πιο αιματηρό περιστατικό που καταγράφεται στη χώρα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, με τον ανήλικο δράστη να πέφτει και ο ίδιος νεκρός. Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους στη χώρα, ορισμένοι περνώντας από ανιχνευτές μετάλλων κι άλλους ελέγχους, καθώς ο πρωθυπουργός Ανουτίν Σαρνιβιρακούλ επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο έλεγχος των όπλων μετά το φονικό σε σχολείο την Παρασκευή.

Μετά τους πυροβολισμούς της Παρασκευής, το Υπουργείο Παιδείας της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι θα αναπτύξει νέα πρωτόκολλα ασφάλειας τους επόμενους τρεις μήνες, όπως ελέγχους ψυχικής υγείας, ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, μέτρα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και βελτιωμένη ανίχνευση όπλων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων.

Ο πρωθυπουργός διέταξε επίσης αυστηρότερη επιβολή των μέτρων κατά των ατόμων που φέρουν όπλα δημόσια και είπε ότι η αστυνομία θα δημιουργήσει σημεία ελέγχου στο πλαίσιο μιας καταστολής, η οποία θα περιλαμβάνει αυστηρότερους ελέγχους στην κατοχή, την οπλοφορία και τη χρήση πυροβόλων όπλων. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φέρει πυροβόλο όπλο, ειδικά σε δημόσιο χώρο», δήλωσε ο Ανούτιν στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ο ισχυρισμός ότι ένα όπλο προοριζόταν για αυτοάμυνα δεν αποτελεί δικαιολογία.

Η Ταϊλάνδη έχει ​περίπου 10,3 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα στην κατοχή πολιτών, που ισοδυναμεί με περίπου 15 όπλα ανά 100 κατοίκους, το υψηλότερο ποσοστό στη Νοτιοανατολική Ασία με μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με εκτίμηση του 2017 από την Έρευνα για τα Μικρά Όπλα. Το ισχύον καθεστώς αδειοδότησης της χώρας δεν προβλέπει έλεγχο ψυχικής υγείας για άτομα που υποβάλλουν αίτηση για κατοχή όπλου, επιτρέπει σε άτομα ηλικίας μόλις 20 ετών να κατέχουν όπλα και δεν απαιτεί περιοδικές επανεκτιμήσεις για τους κατόχους άδειας, σύμφωνα με τους ειδικούς

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