Χαρδαλιάς: Ξεκινάμε την κατασκευή της πρώτης από τις τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Στα 3,25 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου - Η Περιφέρεια Αττικής γίνεται η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: Ξεκινάμε την κατασκευή της πρώτης από τις τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τον Δήμο Ηλιούπολης ξεκινά το πρωτοποριακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την κατασκευή της πρώτης δομής από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, μαζί με τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3,25 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 και αναμένεται να έχει παραδοθεί εντός 24 μηνών.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης, προβλέπεται η δημιουργία ενός τριώροφου κτηρίου, σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 1.100 τ.μ., για τη στέγαση δύο ΣΥΔ ΑμεΑ, συνολικής χωρητικότητας 18 ωφελούμενων, με ισάριθμα μονόκλινα δωμάτια, πάρκινγκ, κήπο και χώρους αναψυχής. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και κύριος του έργου ορίζεται το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Ερμής», το οποίο θα έχει και την ευθύνη λειτουργία της δομής.

«Η σημερινή υπογραφή μας για τη δημιουργία της πρώτης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στην Ηλιούπολη, σηματοδοτεί την έναρξη ενός προγράμματος με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα και ισχυρό πολιτικό πρόσημο» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Από εδώ ξεκινά στην πράξη η υλοποίηση των τριών νέων δομών που κατασκευάζουμε και χρηματοδοτούμε από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, αυτονομία και αξιοπρέπεια, μέσα στην κοινότητα και όχι στο περιθώριο της.Γιατί για εμάς, κοινωνική πολιτική δεν είναι οι διακηρύξεις.

Είναι οι υποδομές, οι υπηρεσίες και οι σταθερές επιλογές που στηρίζουν πραγματικά τους πιο ευάλωτους και τις οικογένειές τους, απαντώντας στην αγωνία τους για το σήμερα και το αύριο. Ήδη χρηματοδοτούμε 13 δομές και προχωρούμε στην κατασκευή τριών νέων, ώστε να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες. Και είμαστε υπερήφανοι, γιατί η Μητροπολιτική Αττική γίνεται η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ για την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι βαθιά κοινωνικός. Δική μας ευθύνη είναι να μη μένει κανείς πίσω, να μετατρέπουμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο σε ουσιαστική φροντίδα και να διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη ζωή. Θέλουμε μια Αττική συμπεριληπτική και ανθρώπινη, που μετρά την πρόοδό της και από τον τρόπο που στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους. Η Ηλιούπολη είναι η αρχή.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις».Από πλευράς του, ο κ. Ψυρρόπουλος δήλωσε: «Προχωρήσαμε σε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ευημερία των συμπολιτών μας με αναπηρία. Με την υπογραφή της σύμβασης κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ευημερία των ατόμων με αναπηρία στην Ηλιούπολη. Ένα όνειρο ζωής του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σωματείου ‘Ερμής’ γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα αποτελέσει μια δομή που θα προσφέρει στα άτομα με αναπηρία ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης, ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους και την ποιότητα ζωής τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια να επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και κάνουν την Ηλιούπολη μια πόλη προσβάσιμη, συμπεριληπτική και ανθρώπινη για όλους.Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, για τη διαρκή συνεργασία και τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση σημαντικών έργων για την πόλη μας».‌‍

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ηλιούπολης σε ζητήματα ΑμεΑ Γεωργία Χαρά Γκούβα, ο Πρόεδρος του Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ « Ερμής» Ανδρέας Γκούβας και μέλη του σωματείου.

xardalias-1.jpeg

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο μια Μητροπολιτική Περιφέρεια ανθρωπιάς και συμπερίληψης

Δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συνοχή και τη διαρκή στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, ο Περιφερειάρχης Αττικής ενέταξε τον περασμένο Σεπτέμβριο την κατασκευή τριών νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027.

Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής έγινε η πρώτη περιφέρεια της χώρας που ενέκρινε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την εξ’ αρχής κατασκευή ΣΥΔ για ΑμεΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,75 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.Πέραν από τη δομή της Ηλιούπολης, θα προχωρήσει η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

─Στον Δήμο Σαλαμίνας: Κατασκευή κτηρίου, προϋπολογισμού 1,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τη στέγαση μιας μονάδας, με δικαιούχο τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

─Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου: Διαμόρφωση μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, προϋπολογισμού 230 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δικαιούχο τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Επισημαίνεται ότι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι μικρές μονάδες φιλοξενίας που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στις δομές αυτές εξασφαλίζονται στέγαση, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα παρέχεται υποστήριξη για την καλλιέργεια δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων μέσα στην κοινότητα. Βασική επιδίωξη είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η αποτροπή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

xardalias-2.jpeg

Οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη και προστασία των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ήδη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), χρηματοδοτείται η λειτουργία 13 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, η Περιφέρεια Αττικής κάνει πράξη τον κοινωνικό της ρόλο, θέτοντας σταθερά στο επίκεντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και τις πραγματικές ανάγκες του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ράμφο: «Συνέβαλλε στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας»

16:27ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Μαζωνάκης: Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κουβαρά: Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτι ηλικιωμένης – Συγκλονιστικό βίντεο από τον απεγκλωβισμό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ