Συναγερμός στην Πάτρα: Παιδί 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι – Δέντρο ανέκοψε την πτώση του

Παιδί έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Παραλία Πατρών, όταν ένα παιδί ηλικίας μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, την πτώση του μικρού παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του 2,5 ετών παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασής του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.