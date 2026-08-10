Νεκροί 72χρονος Σουηδός σε παραλία της Ρόδου και 66χρονη στο Πόρτο Ράφτη

Snapshot Νεκροί βρέθηκαν δύο λουόμενοι, μία 66χρονη στο Πόρτο Ράφτη και ένας 72χρονος Σουηδός στη Ρόδο.

Η 66χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 72χρονος Σουηδός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Ψαροπούλα στη Ρόδο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση και έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τους δύο θανάτους. Snapshot powered by AI

Νεκροί δύο λουόμενοι σε Πόρτο Ράφτη και Ρόδο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Λιμενικού:

-Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Μαρκόπουλου για την ανάσυρση μίας 66χρονης ημεδαπής λουόμενης χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» Πόρτο Ράφτη. Στην ανωτέρω, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της παραλίας και παρευρισκόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκοπούλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

-Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου για την ανάσυρση ενός 72χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Σουηδίας) λουόμενου χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ» της Ρόδου. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.