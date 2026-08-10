«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Snapshot Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.

Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης, όπως προέλεγχος τελικής εκταμίευσης και διαδικασία επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή.

Έχουν διατεθεί πάνω από 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης ενεργειακής απόδοσης.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεσμεύονται να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας και ανθεκτικότητας. Snapshot powered by AI

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αποφασίστηκε από κοινού από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

• προελέγχου τελικής εκταμίευσης,

• διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,

• ενδιάμεσης εκταμίευσης,

• ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας 6ης υπαγωγής,

• διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων:

• «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» και

• «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.