Κατσαφάδος για Πόρτο Γερμενό: Καταβολή αποζημιώσεων μέσα σε 10 μέρες από το πρακτικό των δικαιούχων

Snapshot Οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Αττικοβοιωτίας θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την κατάθεση του πρακτικού των δικαιούχων στους δήμους.

Στο Πόρτο Γερμενό, 79 σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», απαιτώντας κατεδάφιση και νέα άδεια ανοικοδόμησης με 100% κρατική επιδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τ.μ.

Η αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει αρμοδιότητες πολεοδομίας για την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών ανοικοδόμησης.

Από τις αυτοψίες, 56 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» και 57 «πράσινες».

Οι αιτήσεις για αποζημιώσεις ξεκίνησαν και το προσωπικό των δήμων έχει ενισχυθεί για τη διαχείριση των αιτημάτων. Snapshot powered by AI

Μέσα σε 10 μέρες από την κατάθεση του πρακτικού των δικαιούχων από τους δήμους, θα γίνεται η καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία, εξήγησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν άμεσα σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν δυνατό να βρίσκεται στο σημείο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Για αυτές τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να προγραμματίζεται άμεσα η αυτοψία.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, στόχος είναι η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή για τους πληγέντες, καθώς μέσα από μία αυτοψία θα μπορούν να προχωρούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

79 «κόκκινα» σπίτια στο Πόρτο Γερμενό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα», γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να κατεδαφιστούν και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες τους να εκδώσουν νέα άδεια προκειμένου να τα ανοικοδομήσουν.

Για την ανοικοδόμησή τους προβλέπεται, όπως ανέφερε, κρατική επιδότηση σε ποσοστό 100%, η οποία ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε παράλληλα ότι η αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει στην πράξη αρμοδιότητες πολεοδομίας, ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πυρόπληκτους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η υπηρεσία αποκτά την ιδιότητα της πολεοδομίας, σαν να κατέθετε ένας πολίτης τον φάκελό του για να χτίσει ένα σπίτι, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη γραφειοκρατία που θα έπρεπε διαφορετικά να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες.

Εκτός από τα 79 «κόκκινα» σπίτια, από τις αυτοψίες 56 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» και 57 «πράσινες».

Σε 10 ημέρες τα χρήματα μετά την πιστοποίηση των δικαιούχων

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των χρημάτων, ο Κώστας Κατσαφάδος σημείωσε ότι οι αποζημιώσεις θα δίνονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα φτάσει στο υπουργείο το πρακτικό του δήμου με το οποίο θα πιστοποιούνται οι δικαιούχοι.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, ενώ, σύμφωνα με τον υφυπουργό, έχει ήδη ενισχυθεί το προσωπικό των δήμων προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί τον αυξημένο όγκο των αιτημάτων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία όσο το δυνατόν ταχύτερα για όλους τους πληγέντες.

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