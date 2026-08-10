Νίκος Καλογερόπουλος- Συγκινητικό αντίο από την Ελένη Ράντου: «Ξεκληρίζεται ένα είδος ανθρώπων»

Ραγίζει καρδιές η Ελένη Ράντου στο μήνυμά της για τον θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αποχαιρέτησε η γνωστή ηθοποιός τον Νίκο Καλογερόπουλο, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της για την απώλειά του.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Καλό ταξίδι, Νικόλα!

Ξεκληρίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα είδος ανθρώπων που είχαν τόση ανιδιοτέλεια στους αγώνες τους, τόσο ταλέντο, τόση ψυχή, τόση ετοιμότητα να καούν από τις αγάπες τους. Σ’ αυτούς τους μίζερους, σωστά υπολογισμένους καιρούς μας, δεν χωρούσες.

Ευγνώμων που σε γνώρισα».

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