Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ κατά Τραμπ: «Δεν συμπαθιούνται καν...» - Η αιχμηρή απάντηση για τη Μελάνια

Snapshot Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ χαρακτήρισε τη σχέση του Τραμπ με τη Μελάνια «κλονισμένη» και συμφεροντολογική σε απάντηση σε ανάρτηση του προέδρου.

Ο Ελ-Σαγιέντ τόνισε ότι εκείνος και η σύζυγός του έχουν αληθινή συμπάθεια και αγάπη, σε αντίθεση με το προεδρικό ζεύγος.

Ο υποψήφιος Γερουσιαστής του Μίσιγκαν είναι προοδευτικός, επικριτής της ισραηλινής πολιτικής και δεν υποστηρίχθηκε από τους Δημοκρατικούς.

Ο Ελ-Σαγιέντ επισήμανε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί σήμερα και αμφισβήτησε το μέλλον των παιδιών τους υπό τη σημερινή διακυβέρνηση.

Εάν εκλεγεί, ο Ελ-Σαγιέντ θα γίνει ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο Μουσουλμάνος προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ επέκρινε τον γάμο του προέδρου Τραμπ με την πρώτη κυρία Μελάνια, αποκαλώντας τη σχέση τους «ταραγμένη» κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης την Κυριακή. Ο Ελ-Σαγιέντ αναφέρθηκε στη σχέση του προεδρικού ζεύγους στην εκπομπή “State of the Union,” του CNN, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τη Μελάνια δίπλα σε μια φωτογραφία του Ελ Σαγέντ και της συζύγου του, Σάρα Τζουκάκου.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν με τη λεζάντα «Δύο πολύ διαφορετικές Αμερικές». «Στην πραγματικότητα, εγώ και η Σάρα συμπαθούμε ο ένας τον άλλον», απάντησε στην ανάρτηση ο Ελ-Σαγιέντ στον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ. «Δεν ξέρω για την πρώτη κυρία και τον πρόεδρο, αλλά, από όσα έχω ακούσει, είναι λίγο κλονισμένη η σχέση τους».

Ο Ελ-Σαγιέντ, ένας αυτοαποκαλούμενος προοδευτικός που δεν υποστηρίχθηκε από τους Δημοκρατικούς, νίκησε οριακά τη μετριοπαθή βουλευτή Χέιλι Στίβενς (Δημοκρατική) στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία του Μίσιγκαν την περασμένη εβδομάδα. Γιατρός στο επάγγελμα και πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας είναι έντονος επικριτής της ισραηλινής πολιτικής και κατάφερε να ξεπεράσει μία πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ της αντιπάλου του. Είναι παντρεμένος από το 2006 με τη σύζυγό του που είναι επίσης γιατρός, αφού γνωρίστηκαν ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και αρραβωνιάστηκαν στο πρώτο έτος. Απέκτησαν δύο κόρες την Εμαλί και τη Σερίν και ζουν στο Aν Άρμπορ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια παντρεύτηκαν το 2005 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 1998 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου μετά από πρόταση που της έκανε ο Τραμπ στο Met Gala του 2004. Απέκτησαν ένα γιό, τον Μπάρον.

Ο Ελ Σαγέντ συμφώνησε σαρκαστικά με την ανάρτηση του Τραμπ και είπε ότι είχε δίκιο ότι τα δύο ζεύγη εκπροσωπούν πολύ διαφορετικές Αμερικές. «Ναι, έχει δίκιο -βλέπουμε δύο διαφορετικά οράματα για την Αμερική- ένα όπου υπάρχουν δύο άνθρωποι που δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο, αλλά συνεργάζονται με σκοπό να βγάλουν δισεκατομμύρια δολάρια από εσάς», είπε ο Ελ-Σαγιέντ στον Τάπερ. «Και από την άλλη δύο άνθρωποι που αγαπιούνται πραγματικά, απολαμβάνουν μαζί τα pancakes τους, θέλουν να ενωθούν για να χτίσουν μία Αμερική όπου μπορούν να μεγαλώσουν μια οικογένεια και ξέρουν ότι αυτή η οικογένεια θα έχει όλα τα καλά πράγματα», πρόσθεσε ο Ελ-Σαγιέντ.

Πρόσθεσε ότι η εκδοχή του Τραμπ είναι η τρέχουσα πραγματικότητα στην οποία ζουν οι Αμερικανοί τώρα, επισημαίνοντας τις αυξήσεις στο καθημερινό κόστος, όπως η βενζίνη και τα είδη παντοπωλείου , και αμφισβήτησε το κατά πόσον οι γονείς μπορούν να πουν ειλικρινά στα παιδιά τους ότι θα τα πάνε καλύτερα από ό,τι οι ίδιοι στην εποχή τους. Εάν εκλεγεί τον Νοέμβριο, ο Ελ-Σαγιέντ θα γίνει ο πρώτος Μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

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