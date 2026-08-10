«Red Code» στην Αττική και συναγερμός στη χώρα: Στο κόκκινο ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω καύσωνα

Θερμοκρασίες έως 40°C, ριπές 8 μποφόρ και 80άρια στην άσφαλτο — Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και οι δήμοι

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

«Red Code» στην Αττική και συναγερμός στη χώρα: Στο κόκκινο ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω καύσωνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση «Red Code» με κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 λόγω θερμοκρασιών έως 40°C, ανέμων 8 μποφόρ και χαμηλής υγρασίας.
  • Ο κρατικός μηχανισμός και οι δήμοι έχουν ενεργοποιήσει επίγειες και εναέριες περιπολίες, με drones να επιτηρούν τα δάση και τους αστικούς χώρους πρασίνου.
  • Απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε βουνά και λόφους της Αθήνας, ενώ υπηρεσίες καθαριότητας και δημοτικής αστυνομίας περιπολούν συνεχώς.
  • Περιοχές όπως Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Λέσβος βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις και εκτεταμένα μέτρα.
  • Σε δέκα ημέρες εκδηλώθηκαν πάνω από 400 πυρκαγιές, με το 90% να οφείλεται σε αμέλεια, και καλείται το κοινό να αποφύγει θερμές εργασίες στην ύπαιθρο.
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Σε κατάσταση γενικού συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο «κοκτέιλ» για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής «Red Code» (Κατηγορία Κινδύνου 5), ενώ στο «κόκκινο» βρίσκονται ακόμα πέντε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν τα 8 μποφόρ και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, υποχρεώνουν τις αρχές σε πλήρη ανάπτυξη επίγειων, εναέριων μέσων και προσωπικού.

«Συνθήκες πολέμου» και 80άρια στην άσφαλτο

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής η κατάσταση κρίνεται οριακή. Drones της Πολιτικής Προστασίας με θερμικές κάμερες πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από αστικούς και περιαστικούς πνεύμονες πρασίνου, όπως ο Λυκαβηττός, καταγράφοντας ακραίες τιμές, με τη θερμοκρασία στο οδόστρωμα να ξεπερνά ακόμη και τους 80°C.

«Επιχειρούμε σχεδόν σε 24ωρη βάση, επιτηρώντας όλα τα άλση και τα δάση του δήμου», αναφέρει ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηναίων, Γιώργος Σταυριανός.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε την κρισιμότητα των στιγμών: «Έχουμε ισχυρούς ανέμους, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς και τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός».

Την ίδια ώρα, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης, παρομοίασε την κατάσταση με «συνθήκες πολέμου», τονίζοντας πως η μάχη δίνεται στην πρόληψη ώστε να μην ξεκινήσει καμία εστία.

Αποκλεισμοί βουνών και μέτρα στην Αθήνα

Λόγω του δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Υμηττός: Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αποκλείσει τις προσβάσεις και τους δρόμους που οδηγούν στο βουνό.

Λόφος Φινοπούλου και Λυκαβηττός: Παραμένουν κλειστοί για το κοινό, ενώ οι υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων περιπολούν αδιάλειπτα.

Δύσκολη εβδομάδα σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Αιγαίο

Για ένα εξαιρετικά δύσκολο κύμα επικινδυνότητας έκανε λόγο και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, με τις δυνάμεις στην Πελοπόννησο να βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα. Στην Κρήτη, όπου ο δείκτης παραμένει στο 4, ο πυραρχός Σταύρος Καλογιαννάκης προειδοποίησε πως οι δύσκολες συνθήκες θα διατηρηθούν «μέχρι και της Παναγίας».

Πάνω από 400 φωτιές σε 10 ημέρες – «Όχι» σε θερμές εργασίες

Τα στοιχεία του Υπουργείου είναι αποκαλυπτικά: μέσα σε μόλις ένα δεκαήμερο εκδηλώθηκαν περισσότερες από 400 πυρκαγιές, με το 90% εξ αυτών να οφείλεται σε αμέλεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, απηύθυνε αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες: «Αποφύγετε κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Μια στιγμή αμέλειας αρκεί για να προκληθεί καταστροφή».

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