Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/8), στις 02:56, στο κεντρικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 18 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 15 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου και στα 44 χλμ. ανατολικά της Πάτρας.

3,7 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 17,5 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου.