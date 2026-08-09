Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιόχωρα Χανίων, όπου ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

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