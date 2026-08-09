Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε
Μια τραγωδια εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιόχωρα Χανίων όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ενοικίασησκαφών
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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιόχωρα Χανίων, όπου ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.
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