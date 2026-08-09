Κυκλοφοριακές αλλαγές στη λεωφόρο Σχιστού λόγω εργασιών - Ποιες ώρες θα ισχύσουν

Snapshot Θα γίνουν τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας από τη λεωφόρο Αθηνών έως το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού και στη γέφυρα Σχιστού στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Οι εργασίες θα γίνουν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κάθε φορά και εναλλάξ στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 00:01 έως 06:00 και από τις 22:00 έως 06:00 της επόμενης ημέρας.

Οι οδηγοί πρέπει να κινούνται με προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στη λεωφόρο Σχιστού, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τμηματικές και προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της λεωφόρου Σχιστού από τη λεωφόρο Αθηνών έως το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού (ΒΙ.ΠΑ.Σ.), καθώς και στη γέφυρα Σχιστού, στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σταδιακά, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κάθε φορά και εναλλάξ στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 00:01 έως τις 06:00 και εκ νέου από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα συνεχίζεται μέσω των λωρίδων που θα παραμένουν διαθέσιμες.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί στα σημεία των εργασιών.