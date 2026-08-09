Γεωργιάδης για την επίθεση σε νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό: Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο περιστατικό επίθεσης σε νοσηλεύτρια στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τον υπουργό, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, κατά το πέρας της γενικής εφημερίας της 7ης Αυγούστου.

Όπως αναφέρει, η ασθενής βρισκόταν σε φορείο και περίμενε να εξεταστεί, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε στη νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντά της στον χώρο των Επειγόντων.Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, υπέστη ξυλοδαρμό, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία. Η ασθενής συνελήφθη και, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, η εργαζόμενη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της.Μετά την επίθεση, η νοσηλεύτρια εξετάστηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Ο υπουργός αναφέρει ότι κρίθηκε πως μπορούσε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στο σπίτι της.Παράλληλα, η διοίκηση του «Ερυθρού Σταυρού» της χορήγησε πενθήμερη άδεια, ενώ, όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχει υπάρξει συνεννόηση ώστε να παραμείνει εκτός εργασίας για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να αναρρώσει σωματικά και ψυχικά από την επίθεση.«Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον» σημειώνει επίσης στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό!

Εκλήθη η… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 9, 2026

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