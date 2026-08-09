Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Harry: Η λαμπερή εμφάνιση σε φιλανθρωπική βραδιά στον Καναδά

Snapshot Η Μέγκαν φόρεσε ένα φόρεμα του καναδικού οίκου Greta Constantine και διαμαντένια σκουλαρίκια με ζαφείρια που ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε με μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, ενώ το ζευγάρι δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν καλλιτέχνες και γνωστά πρόσωπα όπως η Katharine McPhee, ο Adam Levine και ο Josh Groban.

Ο Καναδάς έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς εκεί ξεκίνησε η σχέση τους και έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry στον Καναδά, όπου έδωσαν το «παρών» σε φιλανθρωπική εκδήλωση του David Foster Foundation.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex συμμετείχαν την Παρασκευή 7 Αυγούστου στη βραδιά που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών φιλανθρωπικής δράσης του ιδρύματος. Με τον David Foster το ζευγάρι διατηρεί εδώ και χρόνια στενή φιλική σχέση.

Την επόμενη ημέρα, η Meghan μοιράστηκε στα social media ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο από τη βραδιά, δημοσιεύοντας selfie με τον σύζυγό της. Στη φωτογραφία οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και ιδιαίτερα ευδιάθετοι.

https://www.instagram.com/p/Dbyymy2gcyC/

Για την περίσταση, η Meghan επέλεξε ένα κομψό φόρεμα από τον καναδικό οίκο Greta Constantine, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα κόσμημα με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Πρόκειται για τα διαμαντένια σκουλαρίκια με ζαφείρια που ανήκαν στην αείμνηστη πριγκίπισσα Diana, μητέρα του Harry.

Ο πρίγκιπας Harry εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, ποζάροντας χαμογελαστός δίπλα στη σύζυγό του.

Η ανάρτηση της Meghan περιείχε ακόμη ένα βίντεο από τη βραδιά, στο οποίο το ζευγάρι χαιρετά τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, καθώς και άλλους καλεσμένους. Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει το post με δύο μόνο emojis, τη σημαία του Καναδά και μια κόκκινη καρδιά.