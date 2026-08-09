Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar που πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ο ιδιοκτήτης beach bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του χθες ένα 4χρονο παιδί.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:10. Το 4χρονο βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του, ηλικίας 38 και 39 ετών, όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, απομακρύνθηκε από την επίβλεψή τους και κατευθύνθηκε προς την πισίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ανήλικες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει στο νερό και ενημέρωσαν εργαζόμενο της επιχείρησης. Ο μπάρμαν έσπευσε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί.

Αμέσως μετά, το 4χρονο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της προανάκρισης, στον χώρο της πισίνας δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την άδεια λειτουργίας της πισίνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης ποιος είχε την ευθύνη επίβλεψης του παιδιού, εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση και αν προκύπτουν ευθύνες σε βάρος άλλων προσώπων.

Συνελήφθησαν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων, καθώς και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βάσει του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα.

Οι γονείς, ο πατέρας 39 ετών και η μητέρα 38 ετών, αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Το ζευγάρι έχει ακόμη ένα μικρό παιδί.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε γνωστή παραλία της Πάρου, φέρεται να ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.

Διαβάστε επίσης