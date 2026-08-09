Britney Spears: Η αποτυχημένη εφαρμογή Botox που της «έριξε» το μάτι για έναν μήνα

Η Britney Spears ξέσπασε για το αποτυχημένο μπότοξ που την παραμόρφωσε

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Britney Spears: Η αποτυχημένη εφαρμογή Botox που της «έριξε» το μάτι για έναν μήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Britney Spears αποκάλυψε ότι μια εφαρμογή Botox προκάλεσε πτώση στο αριστερό της βλέφαρο για περίπου έναν μήνα.
  • Η ποσότητα του Botox που τοποθετήθηκε ήταν υπερβολική και επηρέασε αρνητικά την εμφάνισή της.
  • Η Spears εξέφρασε δυσπιστία προς ορισμένους γιατρούς αισθητικής και τόνισε πως οι υποσχέσεις για ασφαλή αποτελέσματα δεν είναι πάντα αξιόπιστες.
  • Χρειάστηκαν περίπου τέσσερις εβδομάδες για να αρχίσει η σταδιακή επανόρθωση του βλέφαρου της.
  • Η τραγουδίστρια κάλεσε τις γυναίκες να είναι προσεκτικές με τις αισθητικές παρεμβάσεις και να επιλέγουν προσεκτικά τον γιατρό τους.
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Η Britney Spears έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν διστάζει να εμφανιστεί στα social media χωρίς να προσπαθεί να προστατεύσει την εικόνα της, ακόμη κι όταν οι αναρτήσεις της έχουν προκαλέσει κατά καιρούς προβληματισμό για την ψυχολογική της κατάσταση. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η εξομολόγησή της αφορά μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία που, όπως η ίδια παραδέχτηκε, την έκανε να αισθανθεί έντονα άβολα.

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της με τις αισθητικές παρεμβάσεις, αποκαλύπτοντας πως μια εφαρμογή Botox είχε ένα αποτέλεσμα που δεν περίμενε σε καμία περίπτωση. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η ποσότητα του υλικού που τοποθετήθηκε στην περιοχή του αριστερού της ματιού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε προκάλεσε σημαντική πτώση στο βλέφαρό της και επηρέασε την εικόνα του προσώπου της για περίπου έναν μήνα.

https://www.instagram.com/p/DbwaZ78AE9P/

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Spears εμφανίζεται φορώντας κόκκινο μπλουζάκι και μαύρο καουμπόικο καπέλο. Κάποια στιγμή στρέφει την προσοχή των ακολούθων της στο αριστερό της μάτι και εξηγεί τι ακριβώς συνέβη μετά την αισθητική θεραπεία.

«Ο γιατρός έβαλε πάρα πολύ Botox στο αριστερό μου μάτι και αυτό έπεσε εντελώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας με το χέρι της την περιοχή και αναπαριστώντας την εικόνα που είχε δημιουργηθεί.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα, γράφοντας πως «δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν». Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή της για ορισμένους γιατρούς που θεωρούνται κορυφαίοι στον χώρο της αισθητικής στο Λος Άντζελες, υποστηρίζοντας ουσιαστικά πως οι υποσχέσεις για ένα καλύτερο αποτέλεσμα δεν σημαίνουν πάντα ότι αυτό θα επιτευχθεί χωρίς επιπλοκές.

Όπως αποκάλυψε η 44χρονη σταρ, χρειάστηκαν περίπου τέσσερις εβδομάδες μέχρι το βλέφαρό της να αρχίσει να επανέρχεται σταδιακά. Η κατάσταση, όπως είπε, την έκανε να νιώθει ιδιαίτερα άβολα κάθε φορά που έβγαινε από το σπίτι, καθώς δυσκολευόταν να διαχειριστεί την αλλαγή στην εμφάνισή της.

Στο τέλος της ανάρτησής της, η Britney Spears θέλησε να απευθυνθεί κυρίως στις γυναίκες, προτρέποντάς τες να αντιμετωπίζουν με μεγάλη προσοχή οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση.

Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: πριν προχωρήσουν σε Botox ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με την επιλογή γιατρού και να γνωρίζουν ότι μια αισθητική παρέμβαση μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. «Να προσέχετε τα σώματά σας, γιατί είναι δικά σας και σας ανήκουν», ήταν ουσιαστικά η συμβουλή με την οποία ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της.

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