Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Από το «Free Britney» στην απομόνωση και την «πτώση» μίας σταρ

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απελευθερώθηκε από το καθεστώς κηδεμονίας της, μετά την καμπάνια «Free Britney», όμως άνθρωποι από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι η σούπερ σταρ της ποπ μοιάζει πιο χαμένη από ποτέ.

Μόνο τους τελευταίους μήνες, η 44χρονη Μπρίτνεϊ συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες για αλλόκοτη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων ότι έκανε ήχους σαν γάβγισμα σε εστιατόριο και ότι κρατούσε μαχαίρι.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από το κορίτσι των 16 ετών που κατέκτησε τον κόσμο το 1998 με το ντεμπούτο single της, «...Baby One More Time», το οποίο την εκτόξευσε αμέσως την παγκόσμια φήμη της.

Θα περίμενε κανείς ότι σήμερα θα ζούσε τη ζωή της με τους δικούς της όρους, έπειτα από 14 χρόνια υπό την αυστηρή επιτήρηση του πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς. Ωστόσο, η πραγματικότητα φέρεται να είναι πολύ διαφορετική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «The Sun», πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας ανησυχούν και διερωτώνται αν τελικά τότε ήταν πιο ευτυχισμένη από τώρα.

«Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι μοιάζει απίστευτα απομονωμένη. Περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στο σπίτι και ο κόσμος της έχει γίνει όλο και πιο μικρός με τα χρόνια», αναφέρει η ίδια πηγή. «Οι άνθρωποι γύρω της θα ήθελαν πολύ να τη δουν να προοδεύει και να στέκεται δυνατή, όμως αντί γι’ αυτό ανησυχούν ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τους πάντες».

Το 2023, η Μπρίτνεϊ χώρισε από τον τρίτο σύζυγό της, Σαμ Ασγκάρι, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο χωρισμός είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ψυχολογία της.

Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει τον 20χρονο Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, ενώ εδώ και χρόνια η σχέση της με τους γιους της φέρεται να είναι τεταμένη.

Η Britney Spears / AP

Η ίδια πηγή δήλωσε: «Το διαζύγιο τη λύγισε και δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να βρει τη σταθερότητα ή τη συντροφικότητα που αποζητά και έχει τόσο μεγάλη ανάγκη».

«Η σχέση της με τους γιους της υπήρξε επίσης πηγή θλίψης όλα αυτά τα χρόνια και όσοι βρίσκονται πιο κοντά της γνωρίζουν πόσο πολύ τη βαραίνει αυτό», αναφέρει το πρόσωπο από το στενό περιβάλλον της στην «The Sun».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

«Οι άνθρωποι ανησυχούν περισσότερο απ’ όσο καθησυχάζονται, ειδικά όταν τη βλέπουν στα social media. Τα βίντεο και οι αναρτήσεις της προκαλούν προβληματισμό και απορία, καθώς μοιάζει σαν να βλέπουμε έναν άνθρωπο που εξακολουθεί να παλεύει».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς / AP

Παρότι θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σταρ της μουσικής όλων των εποχών σε πωλήσεις, η Μπρίτνεϊ απογοήτευσε τους θαυμαστές της το 2022, όταν επέμεινε ότι «πιθανότατα δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά» στη σκηνή.

Τότε είχε γράψει στα social media: «Είμαι αρκετά τραυματισμένη για μια ζωή και, ναι, είμαι έξαλλη, και όχι, πιθανότατα δεν θα ξαναεμφανιστώ, απλώς επειδή είμαι πεισματάρα και θα περάσω το μήνυμά μου».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς / AP

«Το κυρίαρχο συναίσθημα ανάμεσα σε όσους νοιάζονται για εκείνη είναι η θλίψη», ανέφερε η ίδια πηγή. «Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμά της να ζει τη ζωή της με τους δικούς της όρους, όμως υπάρχουν φόβοι ότι εξακολουθεί να αναζητά την ευτυχία και δεν έχει βρει την ηρεμία που όλοι ήλπιζαν πως θα της έφερνε η ελευθερία».

«Κοιτάζουν την Μπρίτνεϊ και βλέπουν μια γυναίκα που μοιάζει βαθιά μόνη, όλο και πιο αποκομμένη και που, τόσα χρόνια μετά, εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει τη θέση της στον κόσμο», καταλήγει.

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