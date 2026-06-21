Πρίγκιπας Χάρι: Η τρυφερή αγκαλιά του Άρτσι και της Λίλιμπετ για την Ημέρα του Πατέρα

Ο Άρτσι φορούσε φανέλα της Αγγλίας, καθώς αγκάλιαζε σφιχτά τον πατέρα του, πρίγκιπα Χάρι, μαζί με τη Λίλιμπετ, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Μέγκαν Μαρκλ για τη Γιορτή του Πατέρα.

«Είναι τόσο τυχερά που σε έχουν. Όλοι μας είμαστε. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα στον έναν και μοναδικό μας», έγραψε η δούκισα του Σάσεξ στην δημοσίευσή της.

https://www.instagram.com/p/DZ2ihT2RIcD/

Η ανάρτηση έγινε μετά την αποκάλυψη ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα επισκεφτούν το Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά τους, έπειτα από τέσσερα χρόνια, ενώ κατά την παραμονή τους εκεί, αναμένεται να συναντηθούν με τον βασιλιά Κάρολο.

Η σύντομη επιστροφή τους έρχεται έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή τους στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι, ενδέχεται, να μείνει στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σύμφωνα με πληροφορίες της «The Sun».

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα δει ξανά τα εγγόνια του, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ.

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