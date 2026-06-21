Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

Αναρτήσεις γεμάτες αγάπη και συγκίνηση

Ανθή Κουρεντζή

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media
LIFESTYLE
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Η Ημέρα του Πατέρα έγινε- για ακόμη μία χρονιά - αφορμή για συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, με Έλληνες celebrities να μοιράζονται προσωπικές στιγμές, οικογενειακές φωτογραφίες και λόγια αγάπης για τους πατέρες τους ή για τον δικό τους ρόλο ως γονείς.

Άλλοι επέλεξαν να τιμήσουν τους μπαμπάδες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, ενώ άλλοι δημοσίευσαν τρυφερές αφιερώσεις γεμάτες ευγνωμοσύνη, αποδεικνύοντας πως πίσω από τη λάμψη της δημοσιότητας κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες.

Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μοιράστηκε ένα ξέγνοιαστο στιγμιότυπο με τον γιο του από την παραλία συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα τρυφερό κείμενο για το «μεγαλύτερο δώρο» της ζωής του, τον μικρό Γιάννη.

«Στη γιορτή του πατέρα το καλύτερο δώρο είναι τα παιδιά μας! Και σε μένα το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι ο γιος μου, ο Γιάννης.

Χρόνια Πολλά στους μπαμπάδες!», έγραψε ο Κωστής Χατζηδάκης.

https://www.instagram.com/p/DZ1vMiNiAJx/

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τίμησε την Ημέρα του Πατέρα με μία τρυφερή αφιέρωση στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, ο οποίος γιορτάζει για πρώτη φορά τον ρόλο του ως μπαμπάς αυτή την ημέρα.

«Χρόνια πολλά στον υπέροχο μπαμπά μας, που κάθε μέρα μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, δύναμη, σεβασμός και οικογένεια. Είσαι η πιο ασφαλής αγκαλιά @morgan.grigoris

We love you Dada!
Baby & Mommy»

Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο του παιδί τον Ιούλιο του 2025.

https://www.instagram.com/p/DZ1z5W8DA3p/

Γιάννης Τσιμιτσέλης

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με κοινές φωτογραφίες του ίδιου και της κόρης του Εύας από όταν ήταν μώρο μέχρι σήμερα.

«Ήρθες στην ζωή και μου χάρισες μια γιορτή ακόμα !!!!Χρόνια πολλλα στους μπαμπάδες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός ηθοποιός, συνοδεύοντας το κείμενο του με πολλές καρδούλες.

https://www.instagram.com/reel/DZ1z_ZOA8Hw/

Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης προσώρησε, επίσης, σε μία τρυφερή ανάρτηση τιμώντας τον ρόλο του ως πατέρα.

«Μπαμπάς. Σκιά όταν τη χρειάζεσαι, άνεμος όταν είσαι έτοιμος να πετάξεις.
Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!», έγραψε ο κεβερνητικός εκπρόσωπος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία από μία χαλαρή βόλτα μπαμπά και γιου.

https://www.instagram.com/p/DZ2baq2sBg9/

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Λίγες ημέρες μετά τον ερχομό του γιου του, ο Σάκης Κατσούλης γιόρτασε για πρώτη φορά την Ημέρα του Πατέρα. Η σύζυγός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο σε Instagram Story από τις ημέρες που ήταν στο μαιευτήριο, όπου φαίνεται ο Σάκης να νανουρίζει τον νεογέννητο γιο τους, σε ένα στιγμιότυπο που έκανε τους followers της να «λιώσουν».

«Χρόνια πολλά στον δικό μας μπαμπά», έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πάνω στο βίντεο.

σάκης κατσούλης

Σάκης Τανιμανίδης

Mια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής του θέλησε να μοιραστεί μέσα από τα social media ο Σάκης Τανιμανίδης με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο γνωστός παρουσιαστής δημοσίευσε το μεσημέρι της Κυριακής 21 Ιουνίου ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram από την πρώτη φορά που οι δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα τον είπαν «μπαμπά».

Στο βίντεο η συγκίνηση του Σάκη Τανιμανίδη που ακούει για πρώτη φορά τη λέξη αυτή από το στόμα των παιδιών του, είναι εμφανής, αφού για εκείνον τα δυο μικρά κορίτσια είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει στη ζωή.

«Η πρώτη φορά που με είπαν μπαμπά και κατάλαβα τι ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Ήθελα να γίνω καλός μπαμπάς» έγραψε πάνω στο βίντεο ο Σάκης Τανιμανίδης, ενώ στη λεζάντα συμπλήρωσε: «Από όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου…το ένα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο είναι ως "μπαμπάς"! Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες».

https://www.instagram.com/reel/DZ2JQPpMb2v/

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα της από διάφορες στιγμές της ζωής τους, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα τρυφερό και ταυτόχρονα συγκινητικό κείμενο για τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό της ως «φύλακας άγγελος».

Ο πατέρας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Άντονι Γκίλφοϊλ έφυγε από την ζωή το 2008 έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα στον ουρανό, μπαμπά.

Σε ευχαριστώ για την αγάπη, τη δύναμη και την αφοσίωσή σου στην οικογένειά μας. Μετά τον θάνατο της μαμάς, μας κράτησες όρθιους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, με αξιοπρέπεια και θάρρος.

Θα κρατώ πάντα σαν θησαυρό τον χρόνο που περάσαμε μαζί στην Ιρλανδία και τις αναμνήσεις που δημιούργησες με τον Ronan.

Εσύ και η μαμά μάς λείπετε κάθε μέρα».

https://www.instagram.com/p/DZ2HGjukWnk/

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει δηλώσει ότι και οι δύο γονείς της έφυγαν από την ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Άκης Πετρετζίκης

Ο Άκης Πετρετζίκης δεν συνηθίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή στα social media, ωστόσο, σήμερα, με αφορμή της Γιορτή του Πατέρα έκανε μία εξαιρέση.

Ο γνωστός σεφ δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες με τα δύο παιδιά του, Αχιλλέα και Ακυλίνα, τις οποίες συνόδευσε με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

«Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά… πολύ παιχνίδι!» έγραψε ο Άκης Πετρετζίκης.

https://www.instagram.com/p/DZ1rn0YiKi3/

Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής

Η Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με αφορμή την Γιορτή του Πατέρα.

Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο την κορούλα του, Ξένια, στις 3 Απριλίου 2026 και θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στον αγαπημένο της με μια πολύ γλυκιά φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε μια φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή, στην οποία φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους και έγραψε: «Το να σε βλέπω πατέρα είναι μια από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου….Χρόνια πολλά αγάπη μου…Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου».

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