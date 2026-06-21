Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γενέθλια και Ημέρα του Πατέρα μαζί - Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Σάρλοτ

Snapshot Η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε μια συγκινητική φωτογραφία του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με την κόρη του Σάρλοτ για τα 44α γενέθλιά του και τη Γιορτή του Πατέρα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον μετά την παρέλαση Trooping the Colour για τα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου.

Η Πριγκίπισσα Κέιτ και τα παιδιά έστειλαν ευχές με μήνυμα αγάπης για τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ ως τον «καλύτερο μπαμπά του κόσμου».

Η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε επίσης φωτογραφία του Βασιλιά Καρόλου με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και παλαιότερη φωτογραφία του Καρόλου με τον Πρίγκιπα Φίλιππο για τη Γιορτή του Πατέρα.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης Trooping the Colour, η Πριγκίπισσα Κέιτ δέχτηκε αποδοκιμασίες από αντιμοναρχικές οργανώσεις, αλλά οι εορτασμοί συνεχίστηκαν κανονικά με θερμή υποδοχή από το κοινό. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με την κόρη του, Πριγκίπισσα Σάρλοτ, δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τα 44α γενέθλιά του, τα οποία φέτος συνέπεσαν με τη Γιορτή του Πατέρα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον, μετά την επίσημη στρατιωτική παρέλαση Trooping the Colour για τα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου.

Στο στιγμιότυπο, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίζεται χαμογελαστός, έχοντας τρυφερά το χέρι του στον ώμο της Σάρλοτ, η οποία ποζάρει επίσης χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της.

https://www.instagram.com/p/DZ13UAQNnST/

Οι ευχές της Κέιτ και των παιδιών

Τη φωτογραφία συνόδευε ένα ζεστό οικογενειακό μήνυμα που έγραφε: «Χρόνια πολλά και χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου! Σε αγαπάμε πάρα πολύ».

Το μήνυμα έφερε τις υπογραφές της Πριγκίπισσας Κέιτ και των παιδιών τους, Σάρλοτ, Τζορτζ και Λούις, συνοδευόμενο από μια καρδιά.

Happy birthday and Father’s Day to the best Papa in the World! We love you very much. C, G, C & L ? pic.twitter.com/17KWQ3VBIp — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2026

Στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Χ δημοσιεύθηκε ακόμη μία φωτογραφία του Βασιλιά Καρόλου με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τη λιτή ευχή: «Χρόνια Πολλά στον Πρίγκιπα της Ουαλίας».

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη διάρκεια κοινής δημόσιας εμφάνισης πατέρα και γιου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Countdown to COP30».

Η ανάρτηση του Καρόλου για τη Γιορτή του Πατέρα

Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε επίσης μια παλαιότερη φωτογραφία του νεαρού τότε Καρόλου μαζί με τον πατέρα του, τον αείμνηστο Πρίγκιπα Φίλιππο.

Happy Birthday, Your Royal Highness.



Today, the officers, soldiers, veterans and families of the Welsh Guards send our very best wishes to His Royal Highness The Prince of Wales on his birthday.



Happy Birthday, Sir.



Cymru Am Byth#PrinceOfWales #WelshGuards #Princewilliam pic.twitter.com/Rjh6AEIiTS — Welsh Guards (@Official_1WG) June 21, 2026

Στην εικόνα, πατέρας και γιος φορούν τις στολές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ η ανάρτηση συνοδευόταν από το μήνυμα: «Γιορτάζουμε όλους τους πατέρες και σκεφτόμαστε όσους θα ήθελαν να βρίσκονται σήμερα δίπλα στους δικούς τους μπαμπάδες».

Οι αποδοκιμασίες στην παρέλαση Trooping the Colour

Η χαρούμενη οικογενειακή ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά από ένα λιγότερο ευχάριστο περιστατικό κατά τη διάρκεια της παρέλασης Trooping the Colour.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, βρέθηκε αντιμέτωπη με αποδοκιμασίες από μέλη αντιμοναρχικών οργανώσεων, ενώ διέσχιζε το κέντρο του Λονδίνου μαζί με τα παιδιά της.

Μέλη της οργάνωσης Republic πραγματοποίησαν διαμαρτυρία κρατώντας ομπρέλες που σχημάτιζαν το σύνθημα «Stop The Reign», ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «Not my King» και «Not my Queen».

Παρότι η Κέιτ έδειξε εμφανώς σοβαρή και ανεπηρέαστη από τα σχόλια, η βασιλική οικογένεια συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα των εορτασμών, με αποκορύφωμα την παρουσία της στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, όπου συγκεντρωμένοι πολίτες τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα.

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