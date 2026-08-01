Άνω Λιόσια: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 72χρονου - Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από χτύπημα με θλον αντικείμενο, πιθανώς λοστό ή πέτρα.  

Κατερίνα Ρίστα

Άνω Λιόσια: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 72χρονου - Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο θάνατος του 72χρονου στα Άνω Λιόσια αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.
  • Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από χτύπημα με θλον αντικείμενο, πιθανώς λοστό ή πέτρα.
  • Ο θάνατος συνέβη αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί η σορός μέσα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
  • Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση και οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή.
  • Η σορός θα μεταφερθεί για περαιτέρω εξετάσεις στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
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Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 72χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έσπευσε στο σημείο για να εξετάσει τη σορό, ο θάνατός του προήλθε από θλον αντικείμενο. Πιθανολογείται ότι χτυπήθηκε είτε από λοστό είτε από πέτρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του επήλθε αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες γύρω από το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε το πτώμα του άτυχου άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ενώ η σορός του θα παραληφθεί για να μεταφερθεί για πιο ενδελεχείς εξετάσεις από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

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