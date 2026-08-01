Ρεκόρ χαμηλής στάθμης στον Δούναβη: Ο καύσωνας πλήττει τον τουρισμό και την βιομηχανία

Η στάθμη του ποταμού αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις, ενώ οι θερμοκρασίες στην περιοχή αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου

Ανθή Κουρεντζή

Ρεκόρ χαμηλής στάθμης στον Δούναβη: Ο καύσωνας πλήττει τον τουρισμό και την βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η στάθμη του Δούναβη έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, με τη μέτρηση στη Βουδαπέστη να είναι μόλις 23 εκατοστά, πολύ κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2018.
  • Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τη στάθμη του ποταμού, επηρεάζοντας τον τουρισμό και τη ναυσιπλοΐα.
  • Η χαμηλή στάθμη έχει αναγκάσει τα κρουαζιερόπλοια να δένουν ανάντη και έχει σχεδόν σταματήσει τη μεταφορά φορτίων με πλοία σε περιοχές όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Σερβία.
  • Η ξηρασία έχει προκαλέσει τη διακοπή ή μείωση της λειτουργίας πυρηνικών σταθμών στη Ρουμανία και την Ουγγαρία λόγω έλλειψης νερού για ψύξη των αντιδραστήρων.
  • Η υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει παλιά ναυάγια, βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους και ευκαιρίες για συλλέκτες.
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Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία και ένα νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη, μια παρατεταμένη ξηρασία στην άλλη πλευρά της ηπείρου οδηγεί σε ιστορικά χαμηλά τη στάθμη ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης, προκαλώντας προβλήματα στον τουρισμό και τη βιομηχανία και φέρνοντας τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο Δούναβης, που διασχίζει 10 χώρες από τη νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα, έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα σε μεγάλο μέρος της διαδρομής του, αποκαλύπτοντας βράχια, αμμοσύρτες και παλιά ναυάγια που σπάνια είχαν έρθει ξανά στο φως.

Στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η εθνική υπηρεσία υδάτων μέτρησε το πρωί της Τετάρτης τη στάθμη του Δούναβη στα 23 εκατοστά, πολύ κάτω από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 33 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 2018.

Η στάθμη του ποταμού αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις, ενώ οι θερμοκρασίες στην περιοχή αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η ξηρασία ανατρέπει την κυκλοφορία των πλοίων

Καθώς η στάθμη του Δούναβη έπεσε σε νέο ιστορικό χαμηλό την Τρίτη, ο φωτογράφος Gábor Kertész πήγε στη βάση της γέφυρας Margaret στη Βουδαπέστη —ένα σημείο που συνήθως βρίσκεται κάτω από το νερό, αλλά πλέον έχει μετατραπεί σε εκτεθειμένη αμμονησίδα— για να καταγράψει την εικόνα.

Serbia Danube Drought

AP

«Οι γυμνοί βράχοι, οι ξεροί αμμόλοφοι γύρω από τους πυλώνες της γέφυρας... είναι σοκαριστικό να βλέπεις πώς ήταν τα πράγματα πριν και πώς είναι τώρα», είπε. «Πού θα οδηγήσει αυτό, τι θα συμβεί; Δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής».

Μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με παρατεταμένη ξηρασία στο μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν επιταχύνει την εξάτμιση και έχουν προκαλέσει την αποξήρανση υδάτινων οδών.

Σύμφωνα με την Ουγγρική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης των τελευταίων 90 ημερών είναι χαμηλότερα κατά 80 έως 130 χιλιοστά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, σε σύγκριση με τους πολυετείς μέσους όρους.

Η χαμηλή στάθμη των νερών έχει αναγκάσει δημοφιλή κρουαζιερόπλοια, από τα οποία οι επιβάτες συνήθως αποβιβάζονται για περιήγηση στη Βουδαπέστη, να δένουν πολύ πιο ανάντη του ποταμού. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών και Επενδύσεων της Ουγγαρίας, η κίνηση των φορτηγών πλοίων έχει σχεδόν σταματήσει πλήρως.

Στη Βουλγαρία, όπου ο Δούναβης σχηματίζει φυσικό σύνορο με τη Ρουμανία, η αστυνομία απομάκρυνε την Τρίτη 186 τουρίστες από κρουαζιερόπλοιο που είχε προσαράξει κοντά στο λιμάνι της πόλης Βίντιν.

Το πλοίο Viking Ullur, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ανεφοδιαστεί στο Βίντιν, δεν κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι, καθώς προσέκρουσε σε ρηχή αμμονησίδα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βουλγαρίας, BTA.

Η βουλγαρική συνοριοφυλακή ανέφερε ότι το πλοίο είχε περιορισμένα αποθέματα πόσιμου νερού όταν προσάραξε και ότι τα 52 μέλη του πληρώματος ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν εν πλω για παρατεταμένο διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες ναυσιπλοΐας και τις δυνατότητες αποκόλλησης του πλοίου.

Serbia Danube Drought

AP

Η Viking, ωστόσο, αμφισβήτησε έντονα τις αναφορές ότι στο Viking Ullur υπήρχε έλλειψη τροφίμων ή πόσιμου νερού τη στιγμή του περιστατικού. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το πλοίο ήταν «επαρκώς εφοδιασμένο με τρόφιμα και πόσιμο νερό για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα» και ότι υπήρχαν αρκετές προμήθειες για να καλύψουν τις ανάγκες όσων βρίσκονταν πάνω στο πλοίο έως και για μία εβδομάδα μετά το συμβάν.

Στη Σερβία, εκατοντάδες μικρά σκάφη και δεκάδες φορτηγά πλοία έμειναν ακινητοποιημένα στην ξεραμένη όχθη του ποταμού, κοντά στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ.

Ο Radovan Segrt, ιδιοκτήτης πλωτού σπιτιού που διοργανώνει εκδρομές στον ποταμό, δήλωσε στο Associated Press ότι τα νερά του Δούναβη έχουν υποχωρήσει «περίπου 15 με 20 μέτρα από την ακτή».

«Η καλοκαιρινή σεζόν έχει πλέον τελειώσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις βόλτες με σκάφος», είπε χαρακτηριστικά.

Η χαμηλή στάθμη των νερών αναγκάζει πυρηνικούς σταθμούς να διακόψουν τη λειτουργία τους

Η υποχώρηση των υδάτων επηρεάζει και την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε αρκετές χώρες, όπου το νερό του Δούναβη χρησιμοποιείται συνήθως για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Στη Ρουμανία, όπου η ροή του Δούναβη είχε μειωθεί στα 1.630 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο —περίπου στο ένα τρίτο του μέσου όρου για τον Ιούλιο— οι Αρχές διέκοψαν την Τρίτη τη λειτουργία μονάδας αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα για λόγους ασφαλείας, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα τεθεί εκτός λειτουργίας και ακόμη μία μονάδα.

Serbia Danube Drought

AP

Αντίστοιχα, ο πυρηνικός σταθμός του Πακς στην Ουγγαρία, ο οποίος καλύπτει σχεδόν το μισό της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, άρχισε την Τετάρτη να μειώνει την ισχύ ενός αντιδραστήρα, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας νερού ψύξης. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε δύο διαδοχικές μειώσεις στην παραγωγή ενέργειας δύο αντιδραστήρων τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Η ξηρασία αποκαλύπτει θησαυρούς αλλά και κινδύνους

Η εκτεθειμένη κοίτη του ποταμού μπορεί, ωστόσο, να κρύβει και κινδύνους. Την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές στη Βουδαπέστη έκλεισαν τη γέφυρα Margaret, όταν η υποχώρηση της στάθμης του νερού αποκάλυψε στη βάση της βόμβα που χρονολογείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο κυνηγός θησαυρών Zsolt Horváth εκμεταλλευόταν την Τρίτη τις ακραίες συνθήκες, ανασύροντας μεταλλικά αντικείμενα από την εκτεθειμένη όχθη με έναν ισχυρό μαγνήτη. Όπως είπε, αντλεί μεγάλη χαρά βρίσκοντας αντικείμενα όπως έναν παλιό ενισχυτή ραδιοφώνου ή κάλυκες από τους Παγκόσμιους Πολέμους.

Ο Horváth σημείωσε ότι, αν και «το να έχει τόσο λίγο νερό ο Δούναβης είναι ευλογία για αυτού του είδους τη δραστηριότητα, κατά τα άλλα είναι κατάρα».

Διόρθωση: Προηγούμενη εκδοχή του ρεπορτάζ, βασισμένη σε πληροφορίες του βουλγαρικού πρακτορείου BTA, ανέφερε ανακριβώς ότι το Viking Ullur, το οποίο προσάραξε στη Βουλγαρία, είχε μείνει χωρίς τρόφιμα και νερό. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι είχε αναφέρει μόνο πως το πλοίο είχε περιορισμένα αποθέματα νερού, ενώ η εταιρεία που το διαχειρίζεται διέψευσε ακόμη και αυτό.

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