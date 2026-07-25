Η «συμφωνία» των πουλιών: Γάλλοι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τα μυστικά του κελαηδίσματος

Ανάλυση 116.000 κελαηδισμάτων με τη βοήθεια της AI αποκάλυψε ότι όλα βασίζονται σε οκτώ μόλις «νότες» – Πώς το περιβάλλον διαμορφώνει τη μουσική της φύσης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Η «συμφωνία» των πουλιών: Γάλλοι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τα μυστικά του κελαηδίσματος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Γάλλοι επιστήμονες ανέλυσαν 116.000 κελαηδίσματα από 3.000 είδη πουλιών και διαπίστωσαν ότι βασίζονται σε οκτώ θεμελιώδη ηχητικά μοτίβα.
  • Το περιβάλλον καθορίζει τον τρόπο που τα πουλιά συνθέτουν το κελάηδισμά τους, με απλούστερα μοτίβα στα τροπικά δάση και πιο σύνθετα στις εύκρατες περιοχές.
  • Η πολυπλοκότητα του κελαηδίσματος αποτελεί εξελικτικό συμβιβασμό μεταξύ πληροφορίας και μετάδοσης ήχου σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα.
  • Η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζει τον φυσικό ήχο και επηρεάζει την προσαρμογή των πουλιών στα νέα ηχητικά τοπία.
  • Η έρευνα υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και ηχητικής επικοινωνίας των πουλιών, προσφέροντας νέα εργαλεία για την κατανόηση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής αλλαγής.
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Τα δομικά στοιχεία της απίστευτης ποικιλομορφίας του κελαηδίσματος των πουλιών υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν Γάλλοι επιστήμονες. Ερευνητική ομάδα ανέλυσε περισσότερα από 100.000 κελαηδίσματα από 3.000 διαφορετικά είδη πτηνών, αποκαλύπτοντας ότι όλα αποτελούνται από οκτώ θεμελιώδεις τύπους ήχων, τους οποίους οι ερευνητές ονομάζουν «μοτίβα». Κάθε κελαήδισμα είναι ένας συνδυασμός αυτών των μοτίβων: τρία είδη κελαηδισμού, τρία είδη σφυρίγματος, χαοτικές νότες και αρμονίες.

Το κελαηδισμα των πουλιών αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες μορφές ηχητικής επικοινωνίας στο φυσικό κόσμο. Αν και η πολυπλοκότητά του γοήτευε πάντα τους βιολόγους, η μελέτη του σε παγκόσμια κλίμακα ήταν μέχρι σήμερα εξαιρετικά δύσκολη λόγω του τεράστιου όγκου των διαφορετικών ήχων.

«Η ποικιλομορφία είναι τεράστια. Αν ταξιδέψει κανείς στην Ασία, την Αφρική ή τον Αμαζόνιο, θα ακούσει εντελώς διαφορετικά τραγούδια», εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Σεντ Ετιέν, Κεντέν Μπακελέ.

Στη νέα αυτή μελέτη, ο Μπακελέ και οι συνεργάτες του αξιοποίησαν μια παγκόσμια βάση δεδομένων με 116.000 ηχογραφήσεις που είχαν αναρτήσει χιλιάδες εθελοντές. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ανέλυσαν τα ηχητικά μοτίβα και τη χρονική τους εξέλιξη, εντοπίζοντας τον «κοινό παρονομαστή» που τα συνδέει. Όπως δήλωσαν οι επιστήμονες, η έρευνα αποκάλυψε «μια απλότητα που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των κελαηδισμάτων».

Η επίδραση του περιβάλλοντος και η εξέλιξη

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης είναι ότι το περιβάλλον στο οποίο εξελίχθηκε κάθε είδος -από τα τροπικά δάση έως τις εύκρατες περιοχές- καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο τα πουλιά «συνθέτουν» τη μουσική τους:

Τροπικά δάση: Τα πουλιά χρησιμοποιούν απλούστερα μοτίβα, όπως σταθερά σφυρίγματα. Αυτό τα βοηθά να ακούγονται μέσα από την πυκνή βλάστηση και το πολυάσχολο, γεμάτο θορύβους περιβάλλον της ζούγκλας.

Εύκρατες περιοχές: Επικρατούν πιο σύνθετες συνθέσεις, με ταχύτατους κελαηδισμούς και πλούσιες πληροφορίες, καθώς τα πουλιά εκεί επικοινωνούν συνήθως σε κοντινότερες αποστάσεις.

Εξελικτικός συμβιβασμός: Ένα σύνθετο τραγούδι μεταφέρει πολλές πληροφορίες, αλλά είναι δύσκολο να ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο φυσικό περιβάλλον.

Η αλλοίωση από την ανθρώπινη δραστηριότητα

Αυτός ο φυσικός δεσμός μεταξύ περιβάλλοντος και ηχητικού τοπίου μεταβάλλεται πλέον από την ανθρώπινη παρέμβαση.

«Η έρευνά μας ανοίγει έναν νέο δρόμο για να δούμε τα κελαηδίσματα ως κάτι εγγενώς συνδεδεμένο με το περιβάλλον», δήλωσε ο Μπακελέ στο BBC News. «Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοτίβα για να κατανοήσουμε πώς τα πουλιά προσαρμόζονται στον νέο θόρυβο υποβάθρου που προκαλεί ο άνθρωπος».

Όπως καταλήγει ο ερευνητής, ο φυσικός ήχος είναι ζωτικό κομμάτι της δικής μας σύνδεσης με τη φύση: «Αν σκεφτείτε ένα δάσος κοντά στην πόλη ή το σπίτι σας, το μυαλό σας πάει αμέσως στα πουλιά που κελαηδούν το πρωί. Αν καταστρέψουμε το δάσος, το τραγούδι ενός πουλιού ενδέχεται να μην είναι πλέον προσαρμοσμένο στο νέο περιβάλλον».

*Με πληροφορίες από BBC

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