Άγρια πουλιά επανεντάχθηκαν σε Καλοχώρι και Κορώνεια

Τα πτηνά επέστρεψαν στη φύση μετά την περίθαλψή τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Άγρια πουλιά, περιλαμβανομένων φιδαετών, φοινικόπτερων και γλάρων, επανεντάχθηκαν στη φύση σε Καλοχώρι και Κορώνεια μετά από περίθαλψη και αποθεραπεία.
  • Η επανένταξη πραγματοποιήθηκε μέσω συνεργασίας των κέντρων περίθαλψης Αλκυόνη και Δράση για την άγρια ζωή.
  • Το Κέντρο Περίθαλψης στο Καλοχώρι δέχεται καθημερινά δεκάδες τραυματισμένα πουλιά, κυρίως μεταναστευτικά με ηλεκτροπληξίες.
  • Υπάρχει ανάγκη για μόνιμη χρηματοδότηση και εθελοντές ώστε να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο των περιστατικών.
  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ζώα που χρειάζονται μακρόχρονη αποθεραπεία αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις της Αλκυόνης στην Πάρο.
Χτυπώντας δυνατά τα φτερά τους, άγρια πουλιά πέταξαν και πάλι ελεύθερα στον ουρανό μετά την επανένταξή τους από τραυματισμούς σε χώρους περίθαλψης της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

Δύο φιδαετοί, ένας καλαμόκιρκος, τρία φοινικόπτερα, ένα σαΐνι, ένας ασημόγλαρος, ένας καστανοκέφαλος γλάρος και μία γερακίνα αφέθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, σε Καλοχώρι και Κορώνεια, μετά από κοινή πρωτοβουλία της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

Τα ζώα που επανεντάχθηκαν, περιθάλφθηκαν και αποθεραπεύτηκαν μέσα από τη συνεργασία των δύο κέντρων περίθαλψης και κρίθηκε ότι ήταν πλέον έτοιμα να επιστρέψουν στη φύση.

Όπως είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Φρόσω Παρχαρίδου από τη Δράση, καθημερινά δέχονται στο Κέντρο Περίθαλψης στο Καλοχώρι, δεκάδες τραυματισμένα ζώα. «Ειδικά αυτή την εποχή, παραλαμβάνουμε πολλά μεταναστευτικά πουλιά με ηλεκτροπληξίες. Έχουμε πελαργούς, ψαρόνια και σταχτάρες και μέχρι τον Οκτώβριο τα ζώα αυξάνονται καθημερινά. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στον όγκο δουλειάς και, φυσικά, εθελοντές που θα συνδράμουν στο έργο μας» ανέφερε η κ. Παρχαρίδου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δράσης με την Αλκυόνη, αποστέλλουν στις εγκαταστάσεις της, στην Πάρο, μεγάλους κλωβούς με ζώα, τα οποία χρειάζονται χρόνο για την αποθεραπεία τους.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Απριλίου η δίκη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία του γιου του θύματος για τον ξυλοδαρμό σε γάμο στο Μενίδι- «Τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και πήραν τα λεφτά»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Η Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα είναι το μεγαλύτερο έξυπνο project στον κόσμο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 68χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παράσυρση ανηλίκου από μοτοσικλέτα

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές με το Ισραήλ για το σύστημα PULS – Θα αντικαταστήσει τους MLRS

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: 15 ερωταπαντήσεις για την επιδότηση - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από τη Λάρισα - Τελευταία στιγμή γλίτωσε ο οδηγός

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εφοριακούς για φακελάκι -Ενημέρωναν καταστήματα για επικείμενους ελέγχους

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοί Μπαμπάδες: Ζητούν συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη - «Να αναπτύξουμε ένα ουσιαστικό διάλογο»

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το ομορφότερο μέρος του κόσμου: Ο επίγειος παράδεισος της Ισπανίας στην κορυφή της λίστας

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή: «Σκάσε τώρα μιλάω εγώ»

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος του ρουσφετιού, της διαφθοράς - Εκλογές τώρα»

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου: Τι συζητήθηκε για τιμές και ελέγχους στην πασχαλινή αγορά

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια πουλιά επανεντάχθηκαν σε Καλοχώρι και Κορώνεια

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η κρίση δείχνει τα δόντια της, παίρνουμε τον έλεγχο στο ρεύμα με το ΗΡΩΝ Happy Hour

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της 27χρονης από τον 4ο όροφο - Ανακρίνεται ο σύντροφός της

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Oι «Φρουροί της Επανάστασης» επιτέθηκαν στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παράσυρση ανηλίκου από μοτοσικλέτα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή: «Σκάσε τώρα μιλάω εγώ»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Μάικλ Τζάκσον: Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες του με τρομαγμένα αγόρια και η αγωγή δισεκατομμυρίων

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου σε ηλικία 48 ετών

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της 27χρονης από τον 4ο όροφο - Ανακρίνεται ο σύντροφός της

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: 15 ερωταπαντήσεις για την επιδότηση - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές με το Ισραήλ για το σύστημα PULS – Θα αντικαταστήσει τους MLRS

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασυμβίβαστο υπουργών: Πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Μητσοτάκη – Τι ισχύει με τη μείωση του αριθμού βουλευτών

12:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τα τρία SOS για να λάβετε την επιδότηση για τα καύσιμα - Τι λέει από το υπουργείο

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 - «Σας μιλώ από καρδιάς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση, ψεύτης όποιος βουλευτής ισχυρίζεται πως δεν κάνει εξυπηρετήσεις»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

10:10ΕΘΝΙΚΑ

«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ