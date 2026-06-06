Ντόναλντ Τραμπ: Νέο βίντεο με ΑΙ - «Όπου πάω όλοι με αγαπούν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που προβάλλει την παγκόσμια αποδοχή του.

Στο βίντεο εμφανίζεται σε διάφορες χώρες και ιστορικά σύμβολα, όπως στο Όρος Ράσμορ και στη Σελήνη.

Το βίντεο περιλαμβάνει σκηνές όπου ο Τραμπ ιππεύει λιοντάρι, επισκέπτεται την Ινδία με μοτοσικλέτα και τρώει μπουρίτος στο Μεξικό.

Το συνοδευτικό τραγούδι επαναλαμβάνει το μήνυμα «Όπου κι αν πάω όλοι αγαπούν τον Τραμπ». Snapshot powered by AI

Με νέο προπαγανδιστικό βίντεο ξαναχτύπησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εκθειάσει την αποδοχή του από τους λαούς του πλανήτη.

Με βίντεο στο Truth Social ο Τραμπ φαίνεται, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ιππεύει λιοντάρι, να επισκέπτεται στην Ινδία με μοτοσικλέτα. Το πρόσωπο του είναι ζωγραφισμένο πάνω σε λεωφορεία στο Λονδίνο αλλά και σκαλισμένο στο Εθνικό Μνημείου του Όρους Ράσμορ, όπου βρίσκονται οι μορφές τεσσάρων εμβληματικών προέδρων των ΗΠΑ, του Τζωρτζ Ουάσινγκτον, τον Τόμας Τζέφερσον, του Θίοντορ Ρούσβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν.

Παράλληλα φαίνεται να τρώει μπουρίτος στο Μεξικό, να μετακινείται με καμήλα, να είναι ντυμένος αστροναύτης και να κρατάει την αμερικανική σημαία στη Σελήνη. Σε όλο το βίντεο ακούγεται ένα τραγούδι που λέει: «Όπου κι αν πάω όλοι αγαπούν τον Τραμπ».

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