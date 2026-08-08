Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙΠΕ Βελεστίνου

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στο Βελεστίνο Βόλου τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων.

Η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και πουρνάρια βορειοδυτικά της ΒΙΠΕ.

Δεν απειλήθηκαν υποδομές κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βελεστίνο Βόλου.

Τα πολύ χαμηλά μποφόρ βοήθησαν τους 40 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με εννέα οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων, να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά, η οποία ξέσπασε βορειοδυτικά της ΒΙΠΕ και έκαιγε ξερά χόρτα και πουρνάρια.

Σημειώνεται ότι δεν απειλήθηκαν υποδομές στο σημείο που έκαιγε η φωτιά, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο της περιοχής διεξάγει έρευνα για τα αίτια που την προκάλεσαν.

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