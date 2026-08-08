ΟΗΕ: Προειδοποιεί την Υεμένη για σύγκρουση που θα γυρίσει στην περίοδο πριν την εκεχειρία του 2022

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του κυβερνητικού στρατού με τουλάχιστον 60 νεκρούς

Ελένη Ευστρατίου

ΟΗΕ: Προειδοποιεί την Υεμένη για σύγκρουση που θα γυρίσει στην περίοδο πριν την εκεχειρία του 2022
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Χούθι έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον του κυβερνητικού στρατού, με τουλάχιστον 60 νεκρούς από τις 6 Αυγούστου.
  • Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ προειδοποιεί για κίνδυνο επιστροφής σε σύγκρουση πριν από την εκεχειρία του 2022.
  • Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν πλήγματα σε πολιτικές υποδομές και εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.
  • Η βία απειλεί να οδηγήσει την Υεμένη σε ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση με καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό.
  • Η Σαουδική Αραβία ασκεί ναυτικό αποκλεισμό στα σημεία που ελέγχουν οι Χούθι, προκαλώντας ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
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Προειδοποίηση έστειλε ο ειδικός απεσταλμένος της Υεμένης στον ΟΗΕ για την όξυνση των εχθροπραξιών μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χούθι, που βρίσκονται σε εμφυλιοπολεμικό κλίμα τα τελευταία χρόνια.

Ο Χανς Γκρούντμπεργκ δήλωσε «οι τελευταίες επιθέσεις στο Μαρίμπ και το Αδράμουτ, μαζί με τις νέες επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, έχουν αφήσει την Υεμένη σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανανεωμένης σύγκρουσης μεγάλης κλίμακας από την εκεχειρία του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2022».

Προέτρεψε όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η βία κινδυνεύει να οδηγήσει την Υεμένη βαθύτερα σε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση.

Ο Γκρούντμπεργκ σημείωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις από τους Χούθι φέρεται να είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και αμάχων. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων.

«Αυτές οι εξελίξεις κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο τα κέρδη της εκεχειρίας του 2022, που αντικατοπτρίζεται στη σχετική ηρεμία που έχει κρατήσει στο εσωτερικό της Υεμένης τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα έφεραν τη χώρα σε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση, με καταστροφικές συνέπειες για τον λαό της», είπε.

Πάνω από 60 οι νεκροί

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη 6 Αυγούστου, μετά τις τελευταίες βομβιστικές επιθέσεις των Χούθι σε κυβερνητικά στρατόπεδα της Υεμένης, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Από τους νεκρούς, τουλάχιστον δύο άτομα έχουν αναφερθεί ότι ήταν άμαχοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν μέλη του στρατού της κυβέρνησης. Η ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον στόχων της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τον στρατό της Υεμένης.

Ανάμεσα σε άλλα, ασκεί ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα σαουδαραβικά πλοία που περνούν από τα στρατηγικά σημεία που ελέγχουν οι Χούθι, με τουλάχιστον τρεις βομβαρδισμούς να έχουν σημειωθεί αυτή την εβδομάδα. Οι επιθέσεις έρχονται ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό που ασκεί η Σαουδική Αραβία στα σημεία που ελέγχονται από τους Χούθι και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον τους.

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