Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης στις 10 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκών Πάρου

Δύο δημιουργοί που έχουν χαρίσει στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο συγκινητικές και διαχρονικές στιγμές του, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης, παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Τα τραγούδια μας», μια συναυλία που γεννήθηκε μέσα από τη μακρόχρονη και ξεχωριστή δημιουργική τους συνεργασία.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκών στην Πάρο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μέσα από τα τραγούδια που σφράγισαν τη συνάντηση των δύο δημιουργών και αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες, στίχους και συναισθήματα που εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν.

Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Γιώργος Χουβαρδάς και Σοφία Ζώβα, δίνοντας τη δική τους ξεχωριστή παρουσία σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής και του λόγου.

Μια συναυλία που ενώνει τη μελωδική ευαισθησία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τους ποιητικούς στίχους του Άρη Δαβαράκη, προσκαλώντας το κοινό σε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Πάρου.

Διοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ

Οργάνωση: Pure Public Relations

Επικοινωνία: Entechno Sessions | Cultural Promotion

Προπώληση εισιτηρίων:

Παροικιά – Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση

Νάουσα – Κατάστημα ειδών δώρων Ταντάνης