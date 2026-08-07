Δημοπρατείται η μπάλα από το «χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα – Η «αστρονομική» της αξία

Για περισσότερα από 10 εκατ. δολάρια (περίπου 8,5 εκατ. ευρώ) αναμένεται να πωληθεί η μπάλα με την οποία σκόραρε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον αγώνα με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ του 1986 κι έμεινε στην ιστορία για το περίφημο γκολ με το «Χέρι του Θεού», σε δημοπρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημοπρασία, που διοργανώνει ο οίκος Heritage Auctions με έδρα το Τέξας, θα πραγματοποιηθεί από την 21η έως την 23η Αυγούστου, με την αρχική τιμή προσφοράς να έχει οριστεί στα 2,5 εκατ. δολάρια (2,1 εκατ. ευρώ).

Με αυτήν τη μπάλα, ο Μαραντόνα σημείωσε το πρώτο από τα δύο γκολ του απέναντι στην Αγγλία, χρησιμοποιώντας το χέρι του σε μία φάση που ο διαιτητής δεν αντιλήφθηκε ως παράβαση, επιτρέποντας στην Αργεντινή να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει την πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.

«Λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού», είχε σχολιάσει ο Αργεντινός θρύλος μετά το τέλος της αναμέτρησης, συνοψίζοντας μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Νέα ρεκόρ και «αστρονομικές» αξίες

Η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα σε εκείνο το παιχνίδι, κατέχει σήμερα το ρεκόρ της ακριβότερης ποδοσφαιρικής φανέλας που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, καθώς έφτασε τα 9,3 εκατ. δολάρια.

Η μπάλα έχει πλέον τη δυνατότητα να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην αγορά των ποδοσφαιρικών αναμνηστικών, χάρη στον συμβολικό χαρακτήρα ενός από τους διασημότερους αγώνες στην ιστορία του αθλήματος.

Μία αντιπαλότητα χωρίς τέλος

Η διαχρονική αντιπαλότητα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, που ενισχύθηκε από τη διαμάχη για τα νησιά Φόκλαντ, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον μύθο εκείνης της ιστορικής αναμέτρησης.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε πρόσφατα στα ημιτελικά του εφετινού Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει με 2–1 των «Τριών Λιονταριών».