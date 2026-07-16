Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Στον τελικό με μυθική ανατροπή και δύο ασίστ Μέσι!

Αυτή τη φορά δεν υπήρχε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, όπως το 1986... Κάποιος εκεί ψηλά, όμως, έβαλε το... χεράκι του για αυτή τη μυθική ανατροπή και τη νέα επική νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας.

Μέχρι το 85' το γκολ του Γκόρντον έδινε το πάνω χέρι στα «Τριά Λιοντάρια», αλλά η «Αλμπισελέστε» δεν έλεγε να παραδοθεί. Πίεσε με λύσσα και εν τέλει δικαιώθηκε. Με δύο ασίστ του Λιονέλ Μέσι στους Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-1 και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του 2022, στον τελικό της 19ης Ιουλίου κόντρα στην Ισπανία.

Η εξέλιξη του ματς

Τα 19 φάουλ που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού και το πάθος που είχαν οι παίκτες της Αγγλίας και της Αργεντινής ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν. Το 0-0... σε όλα ήταν αυτό ακριβώς που παρουσίασαν οι 22 παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα που μπήκαν οι ομάδες στ' αποδυτήρια.

Η πρώτη καλή φάση στο ματς σημειώθηκε στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, με τον Πίκφορντ να νικά τον Άλβαρες στο τετ-α-τετ που είχαν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το νέο σουτ του Αργεντινού στράικερ έδιωξε σε κόρνερ ο γκολκίπερ των Άγγλων.

Στην πρώτη της αξιόλογη προσπάθεια στο ματς, η Αγγλία πήρε το προβάδισμα. «Δράστης» του 1-0 ήταν ο Γκόρντον στο 55' με κοντινό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, εκμεταλλευόμενος την καταπληκτική χαμηλή σέντρα του Ρότζερς και την αδράνεια του Μολίνα.

Απίθανη απόκρουση σε κεφαλιά του Γκονζάλες στο 69' έκανε ο Πίκφορντ, στην κορυφαία ευκαιρία της «Αλμπισελέστε» μέχρι τότε. Η αμέσως επόμενη για την ομάδα του Σκαλόνι ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η κεφαλιά του ΜακΑλιστερ μετά τη σέντρα του Ντε Πολ σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Πίκφορντ.

Η ανωτερότητα της Αργεντινής μετά το γκολ που δέχθηκε απέφερε αποτέλεσμα στο 85'. Ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος μερικά 24ωρα νωρίτερα είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ νίκης επί της Αιγύπτου, με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έφερε τον ημιτελικό στα ίσια (1-1).

Η Αργεντινή είχε «μυριστεί... αίμα» απέναντι σε μία παραπαίουσα Αγγλία και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Αφού στο 90'+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε τα πάνω κάτω (2-1) κι έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

Διαιτητής: Ισμαΐλ Ελφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Άντερσον - Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Ντε Πολ

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς (82' Μπερνς), Στόουνς (90'+6 Τόνι), Γκεΐ, Σπενς (90'+6 Ράσφορντ), Άντερσον, Ράις (83' Οράιλι), Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον (72' Κόνσα), Κέιν

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μολίνα (72' Μοντιέλ), Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες (72' Οταμέντι), Ταλιαφίκο (81' Λ. Μαρτίνες), Παρέδες (64' Γκονζάλες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε (72' Ντε Πολ), Μέσι

ΔΕΙΤΑ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Το 1-0:

Το 1-1:

Το 1-2:

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