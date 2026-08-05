Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

Snapshot Η σορός του 90χρονου άνδρα βρέθηκε σε καταψύκτη σε υπόγειο ξενοδοχείου που διατηρούσε ο γιος του στον Μυστρά.

Ο 55χρονος γιος συνελήφθη και κατηγορείται για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Ο γιος φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του για να συνεχίσει να λαμβάνει τις συντάξεις του ίδιου και της μητέρας του.

Η σορός παρέμενε κρυμμένη περίπου δυόμισι χρόνια, ενώ οι Αρχές διεξάγουν νεκροψία για τον προσδιορισμό αιτίας και χρόνου θανάτου.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου των συνταξιοδοτικών παροχών και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που γνώριζαν την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 90χρονου στον Μυστρά, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε επαγγελματικό καταψύκτη σε υπόγειο ξενοδοχείου που διατηρούσε κλειστό ο 55χρονος γιος του.

Ο 55χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τις συντάξεις του ηλικιωμένου, καθώς και τη σύνταξη της μητέρας του, την οποία εισέπραττε ο πατέρας του ως δικαιούχος μετά τον θάνατό της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία της Λακωνίας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις αρμόδιες αρχές, καθώς κάτοικοι του Μυστρά είχαν παρατηρήσει ότι ο 90χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης ανέλαβε την έρευνα και διαπίστωσε ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου δεν είχε δηλωθεί στο ληξιαρχείο.

Όταν οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 90χρονο, ο γιος του φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, η κόρη του ηλικιωμένου διέψευσε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι αστυνομικές αρχές κάλεσαν τον 55χρονο για εξέταση και, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, προχώρησαν σε έρευνα στο ξενοδοχείο που διατηρούσε κλειστό και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Κατά την έρευνα στους χώρους του κτιρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρέθηκε η σορός του 90χρονου.

Η ομολογία και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, ο 55χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έκρυβε τη σορό του πατέρα του για χρονικό διάστημα περίπου δυόμισι ετών, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τα ποσά των συντάξεων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς φέρεται να είχε δηλώσει διαφορετικά στοιχεία στις Αρχές, για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του πιστόλι αεροβόλο.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Σπάρτης, ενώ ο ιατροδικαστής έχει λάβει εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

Οι μαρτυρίες κατοίκων και τα ερωτήματα

Κάτοικοι του Μυστρά ανέφεραν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο για αρκετά χρόνια, γεγονός που αρχικά αποδιδόταν στην κατάσταση της υγείας του.

Όπως αναφέρει το notospress, η εικόνα του κλειστού ξενοδοχείου και τα μέτρα απομόνωσης που είχε λάβει ο 55χρονος είχαν προκαλέσει ερωτήματα στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχαν πινακίδες, αλυσίδες και κώνοι που περιόριζαν την πρόσβαση στον χώρο, ενώ το κτίριο φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με σύστημα καμερών παρακολούθησης.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμενε κρυμμένη η σορός, αλλά και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που γνώριζαν την κατάσταση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει παράλληλα ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου των συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς διερευνάται πώς συνεχίστηκε η καταβολή των ποσών χωρίς να έχει δηλωθεί ο θάνατος του δικαιούχου.

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