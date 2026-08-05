Καπιμπάρα επισκέφτηκαν... κτίριο νομοθετικού συμβουλίου στην Βραζιλία

Snapshot Δύο καπιμπάρα επισκέφτηκαν το κτίριο του νομοθετικού συμβουλίου στην Κουιαμπά της Βραζιλίας στις 30 Ιουλίου.

Η υπάλληλος Ναϊάρα Μπουένο κατέγραψε σε βίντεο την επίσκεψη και προσπάθησε να τα οδηγήσει πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον.

Τα καπιμπάρα είναι ενδημικά στη Νότια Αμερική, ζουν κοντά σε υδάτινα σώματα και συχνά εμφανίζονται στην περιοχή λόγω της γειτνίασης με πάρκο άγριας ζωής.

Η παρουσία των καπιμπάρα δεν προκάλεσε καμία ζημιά στο κτίριο του νομοθετικού συμβουλίου.

Τα καπιμπάρα είναι γνωστά για την ήρεμη και κοινωνική τους φύση, γεγονός που τα έχει κάνει δημοφιλή στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με μερικούς απροσδόκητους επισκέπτες βρέθηκαν υπάλληλοι του κτιρίου του νομοθετικού συμβουλίου στην Κουιαμπά, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της κεντρικής Βραζιλίας.

Ο λόγος για δύο καπιμπάρα, τα οποία μπήκαν ατάραχα για μία βόλτα στο κτήριο στις 30 Ιουλίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε ένα πάρκο γεμάτο άγρια ζωή.

Δείτε βίντεο:

Η υπάλληλος Ναϊάρα Μπουένο κατέγραψε σε βίντεο την απροσδόκητη επίσκεψη των τρωκτικών, τα οποία είναι ενδημικά στη Νότια Αμερική, προσπαθώντας να τα οδηγήσει πίσω στο σπίτι τους.

«Εμφανίζονται εδώ αρκετά συχνά, οπότε έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε», είπε η Μπουένο.

Τα καπιμπάρα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στο διαδίκτυο λόγω της εξαιρετικά ήρεμης συμπεριφοράς τους και της ιδιαίτερα κοινωνικής τους φύσης. Ως ημιυδρόβια ζώα, ευδοκιμούν κοντά σε ποτάμια, λίμνες και υγρότοπους, ζουν συχνά σε ομάδες και μπορούν να φτάσουν έως και τα 80 κιλά.

Η επίσκεψή τους δεν προκάλεσε καμία ζημιά στο κτήριο.