Πωλείται το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ - «Εδώ γεννήθηκε η αγάπη του για την Σελήνη»

Το σπίτι, το οποίο ανήκει σε μία συνταξιούχο καθηγήτρια ιστορίας αφοσιωμένη στη διατήρηση του παρελθόντος και του γοητευτικού χαρακτήρα της κατοικίας, βγαίνει προς πώληση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πωλείται το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ - «Εδώ γεννήθηκε η αγάπη του για την Σελήνη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ στη Γουαπακόνετα του Οχάιο βγαίνει προς πώληση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια.
  • Η σημερινή ιδιοκτήτρια, συνταξιούχος καθηγήτρια ιστορίας, έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα της κατοικίας και φιλοξενήσει εννέα αστροναύτες, μεταξύ αυτών τον Μπαζ Όλντριν.
  • Το σπίτι δεν είναι ανοιχτό για ξεναγήσεις, αλλά αποτελεί αξιοθέατο για τους επισκέπτες του μουσείου Armstrong Air & Space Museum.
  • Η ιδιοκτήτρια ελπίζει να βρεθεί αγοραστής που θα σεβαστεί και θα διατηρήσει την ιστορική σημασία του σπιτιού, ιδανικά δωρίζοντάς το στο μουσείο Άρμστρονγκ.
  • Το ακίνητο πωλείται για 430.000 δολάρια και δεν διαθέτει νομική προστασία ως ιστορικό μνημείο.
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Μέσα στο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ, στην κορυφή μιας σκουριασμένης σκάλας, βρίσκεται το υπνοδωμάτιό του, από όπου γεννήθηκε η αγάπη του αστροναύτη για το φεγγάρι.

Σήμερα, στο δωμάτιο κρέμονται φωτογραφίες με αυτόγραφα αστροναυτών που έχουν επισκεφθεί το σπίτι, για να δουν από πού ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα του πρώτου ανθρώπου που περπάτησε στην Σελήνη.

Το σπίτι, το οποίο ανήκει σε μία συνταξιούχο καθηγήτρια ιστορίας αφοσιωμένη στη διατήρηση του παρελθόντος και του γοητευτικού χαρακτήρα της κατοικίας, βγαίνει προς πώληση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια.

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Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ στη Γουαπακόνετα του Οχάιο.

AP

Η Γουαπακόνετα, την πόλη στο δυτικό Οχάιο που μεγάλωσε ο Άρμστρονγκ, είναι γεμάτη με αναμνηστικά από το ιστορικό του ταξίδι στην Σελήνη.

Εκεί, ο Άρμστρονγκ κατασκεύαζε αεροπλάνα από ξύλο και κόλλα στην τραπεζαρία του σπιτιού του, ενώ έφτιαξε μια αεροδυναμική σήραγγα στο υπόγειό του για να δοκιμάζει τα μοντέλα του.

Σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Άρμστρονγκ απέκτησε άδεια πιλότου, αφού πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση. Μόλις 20 χρόνια αργότερα, εκτοξεύτηκε στο διάστημα για πρώτη φορά.

Νιλ Άρμστρονγκ - Σπίτι

Το παιδικό δωμάτιο του Νιλ Άρμστρονγκ

AP

Οι αστροναύτες που έχουν επισκεφθεί το σπίτι του Άρμστρονγκ

Σήμερα, το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Άρμστρονγκ αποτελεί αξιοθέατο για τους επισκέπτες του μουσείου «Armstrong Air & Space Museum» στη Βαπακόνετα, παρόλο που το ίδιο το σπίτι δεν είναι ανοιχτό για ξεναγήσεις.

Όταν η Κάρεν Μάικεσελ αγόρασε το σπίτι το 1988, δεν είχε ιδέα ποιος ζούσε εκεί πριν από εκείνη, μέχρι που ένας συνάδελφός της, την ενημέρωσε και από εκείνη την ημέρα, αφιερώθηκε στη διατήρηση του χαρακτήρα της κατοικίας.

Νιλ Άρμοστρονγκ - Σπίτι

Η Κάρεν Μάικεσελ, ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου κάποτε έζησε ο Νιλ Άρμστρονγκ

AP

Κατά το πέρασμα των χρόνων, έχει φιλοξενήσει εννέα αστροναύτες, μεταξύ των οποίων και τον Μπαζ Όλντριν, ο οποίος πέταξε στη Σελήνη μαζί με τον Άρμστρονγκ και τον Μάικλ Κόλινς το 1969 στην αποστολή Apollo 11.

Όπως θυμάται η ίδια, μιλώντας στο Associated Press, όταν ο Όλντριν μπήκε στο παιδικό δωμάτιο του παλιού του συναδέλφου το 2012, λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Άρμστρονγκ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συγκίνησή του.

Νιλ Άρμστρονγκ - Έντουιν Ε. Όλντριν - Μάικλ Κόλινς

Οι αστροναύτες της αποστολής Apollo 11, Μπαζ Όλντριν, ο Νιλ Άρμστρονγκ, και ο Μάικλ Κόλινς, στέκονται δίπλα στο διαστημικό τους σκάφος το 1969

AP

Ανά τα χρόνια, η Μάικεσελ έχει αποκτήσει μοναδικά αναμνηστικά, όπως ένα δείγμα ενός μικρού σεληνιακού πετρώματος και ένα τμήμα της χρυσής θερμικής επένδυσης της κάψουλας του Apollo 11, ένα δώρο από έναν από τους βατραχάνθρωπους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που βοήθησαν στην ανάκτηση του διαστημικού σκάφους και του πληρώματός του.

Στους τοίχους του σπιτιού, υπάρχουν υπογεγραμμένες φωτογραφίες αστροναυτών, οι οποίοι έχουν γράψει προσωπικά μηνύματα προς τη Μάικεσελ. «Ευχαριστώ που φροντίζεις το σπίτι του Νιλ, τόσο καλά!», έγραψε ο Μάικ Φόρμαν, ο οποίος συμμετείχε σε δύο αποστολές της NASA με το πρόγραμμα Space Shuttle.

Neil Armstrong

Μερικές από τις υπογεγραμμένες φωτογραφίες αστροναυτών

AP

Η Μάικεσελ, που είναι 82 ετών, είπε ότι ελπίζει κάποιος να είναι πρόθυμος να αγοράσει το σπίτι και να το δωρίσει στο μουσείο Άρμστρονγκ, το οποίο δεν διαθέτει τα κεφάλαια για να αποκτήσει το ακίνητο.

Αν και το σπίτι, το οποίο διατίθεται προς πώληση στην τιμή των 430.000 δολαρίων, δεν διαθέτει νομική προστασία ως ιστορικό μνημείο, η Μάικεσελ είναι αισιόδοξη ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα το σεβαστούν — είτε παραμείνει ιδιωτική κατοικία είτε όχι.

«Ήρθε η ώρα να δώσω σε κάποιον άλλο την ευκαιρία να βιώσει την ίδια ευλογία που ένιωσα εγώ», είπε, «και να το φροντίσει και να το διατηρήσει ως μέρος της ιστορίας της εξερεύνησης του Διαστήματος».

Νιλ Άρμστρονγκ - Σπίτι

Μια πινακίδα έξω από την πρώην κατοικία του Νιλ Άρμστρονγκ

AP
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