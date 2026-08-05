Πολωνία: Επιβατικό τρένο με 500 επιβάτες συγκρούστηκε με τρακτέρ που μετέφερε άχυρο

Ένα επιβατικό τρένο έπεσε πάνω σε ένα τρακτέρ που μετέφερε άχυρο στην Πολωνία, όταν ο οδηγός του γεωργικού οχήματος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ακινητοποίησε το όχημα του πάνω σε μια σιδηροδρομική διάβαση.

Όλα έγιναν περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου, σε μια σιδηροδρομική διάβαση στην κομητεία Tczew, στο βόρειο τμήμα της Πολωνίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 500 άτομα επέβαιναν στο τρένο τη στιγμή της σύγκρουσης. Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, κατέγραψε την στιγμή που το επιβατικό τρένο πέφτει πάνω στο τρακτέρ, ενώ κομμάτια άχυρα πετάγονται στον αέρα.

Επιβάτης του τρένου, που καθόταν στο πρώτο βαγόνι, δήλωσε ότι πρόσκρουση έγινε έντονα αισθητή.

Δείτε το βίντεο:

Ο κρατικός οργανισμός σιδηρόδρομων της Πολωνίας (PKP) δήλωσε ότι ο οδηγός του τρακτέρ, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αγνόησε τον σηματοδότη και εισήλθε στη διάβαση ακριβώς τη στιγμή που περνούσε το τρένο από το σημείο. Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο οδηγός, ένας 67χρονος αγρότης, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Ο κρατικός οργανισμός σιδηρόδρομων της Πολωνίας εξέδωσε δήλωση με την οποία υπενθυμίζει στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί όταν φτάνουν σε σιδηροδρομική διάβαση.

«Τηρείτε αυστηρά τους κανονισμούς, δώστε προσοχή στις πινακίδες και στα σήματα. Τα τρένα πάντα έχουν προτεραιότητα», αναφέρεται στην δήλωση.

Σύμφωνα με την PKP, κάθε χρόνο σημειώνονται σχεδόν 200 ατυχήματα και συγκρούσεις σε σιδηροδρομικές διαβάσεις στην Πολωνία. Μόλις πέρυσι, καταγράφηκαν 185 ατυχήματα και συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 58 άνθρωποι, ενώ 18 ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.