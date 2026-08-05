Χουρδάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Μου είπε να κάθομαι στις σκάλες» – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Snapshot Ο Μιχάλης Χουρδάκης κατήγγειλε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου του ζήτησε να παραχωρήσει το βουλευτικό του γραφείο σε συνεργάτες της και τον πρότεινε να κάθεται «στις σκάλες».

Η διαγραφή του Χουρδάκη από την Πλεύση Ελευθερίας συνδέεται με την άρνησή του να κάνει εξυπηρετήσεις που του ζητήθηκαν από την Κωνσταντοπούλου.

Ο Χουρδάκης αρνήθηκε να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα παρά τις πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι το κίνητρό του δεν ήταν η βουλευτική αποζημίωση αλλά η ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε αρνητικά τη συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου προς τους συνεργάτες της, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή εξουσία της.

Η δημόσια αντιπαράθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και αναδείχθηκε μέσα από συνέντευξη και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μιχάλη Χουρδάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά τις νέες καταγγελίες του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στην Πλεύση Ελευθερίας.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να παρεμβαίνει δημόσια μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Μιχάλη Χουρδάκη στο podcast της «Εφημερίδας των Συντακτών», σχολιάζοντας:

«Το αληθινό πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφισταμένους της… αλίμονό μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία».

Το αληθινό πρόσωπο της @ZoeKonstant προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφισταμένους της….αλίμονό μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία pic.twitter.com/GEVtn76S7z — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026

Στη συνέντευξή του, ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας και σήμερα ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι η διαγραφή του συνδέθηκε με την άρνησή του να προχωρήσει σε εξυπηρετήσεις που του ζητήθηκαν.

«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα "πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;", γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: "Μην ασχολείσαι"», ανέφερε.

Ο βουλευτής περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό, ισχυριζόμενος ότι του ζητήθηκε να παραχωρήσει το βουλευτικό του γραφείο στη Θεσσαλονίκη για χρήση από συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: "Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;". Και μου απάντησε: "Στις σκάλες". Σας το λέω εντίμως. Επί λέξει», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιστατικά αυτά κορυφώθηκαν όταν του ζητήθηκε να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα.

«Υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα και, όταν στο τέλος μού είπε "θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα", εγώ της είπα: "Ξέρεις, Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Κάνω αυτά που συζητήσαμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο"», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μην παραδώσει την έδρα, ο κ. Χουρδάκης σημείωσε ότι η επιλογή του δεν σχετιζόταν με τη βουλευτική αποζημίωση, αλλά με την ανάγκη, όπως είπε, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του.

«Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση-λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα γεμάτη ψέματα, θεώρησα άδικο να ακούω όλα αυτά και, έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι», ανέφερε.

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