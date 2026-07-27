Καβγάς μεταξύ Φλωρίδη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν έχεις σχέση με τη Δημοκρατία»

Snapshot Ολοκληρώθηκε η πρώτη από τις τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση 33 άρθρων του Συντάγματος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

Στη Βουλή σημειώθηκε ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, με ανταλλαγή προσωπικών επιθέσεων.

Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Φλωρίδη ως διορισμένο πρόσωπο χωρίς σχέση με τη Δημοκρατία και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αποκλεισμό της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Φλωρίδης απάντησε ότι η Κωνσταντοπούλου έχει χάσει την επιρροή της και την κατηγόρησε ότι έχει γίνει παρακολούθημα του κ. Βελόπουλου.

Η αντιπαράθεση περιλάμβανε αναφορές σε διορισμούς και εκλογική νομιμοποίηση, με την Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει ότι ο Φλωρίδης είναι διορισμένος ελεώ Μητσοτάκη. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η μία από τις τρεις ψηφοφορίες που απαιτούνται για την αναθεώρηση των 33 άρθρων που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, δεν έλειψε η ένταση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με εκείνον να απαντά επίσης σε έντονο ύφος.

Ο διάλογος τους

Κωνσταντοπούλου: «Η Νέα Δημοκρατία έχει επιχειρήσει να αποκλείσει την Πλεύση Ελευθερίας. Εάν αυτό επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία μετά τη φίμωση, μετά του Φλωρίδηδες, με αυτή τη σκαιά πραγματικά παρουσία ενός διορισμένου προσώπου που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Δημοκρατία. Φύγετε με το σακ βουαγιάζ σας».

Φλωρίδης: «Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή, γιατί το έργο που παίζατε τόσο καιρό, αυτό το δακρύβρεχτο έργο, δεν κόβει πια εισιτήρια».

Κωνσταντοπούλου: «Ανεβαίνει εκεί στη Βουλή διορισμένος, για να επιτιμά κοινοβουλευτικούς αρχηγούς και κοινοβουλευτικά κόμματα».

Φλωρίδης: «Γίνατε παρακολούθημα του κ. Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν, κυριολεκτικά, από τον χάρτη είναι έξω από τη Βουλή».

Κωνσταντοπούλου: «Ελεώ Μητσοτάκη, διορισμένος και όχι εκλεγμένος».

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