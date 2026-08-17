Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά

Snapshot Η περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά στα Ιωάννινα μετατράπηκε σε ποτάμι μέσα σε λίγα λεπτά λόγω ισχυρής νεροποντής.

Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

Το συγκεκριμένο σημείο καταγράφει συχνά πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς όταν διασχίζουν την περιοχή κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης. Snapshot powered by AI

Σε ποτάμι μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά στα Ιωάννινα, σε ένα σημείο όπου οι πλημμύρες επανέρχονται σχεδόν σε κάθε ισχυρή νεροποντή.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Η εικόνα κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για την περιοχή. Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

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