Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά

Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες

Γιάννης Καλύβας

Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά στα Ιωάννινα μετατράπηκε σε ποτάμι μέσα σε λίγα λεπτά λόγω ισχυρής νεροποντής.
  • Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.
  • Το συγκεκριμένο σημείο καταγράφει συχνά πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
  • Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς όταν διασχίζουν την περιοχή κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.
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Σε ποτάμι μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά στα Ιωάννινα, σε ένα σημείο όπου οι πλημμύρες επανέρχονται σχεδόν σε κάθε ισχυρή νεροποντή.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Η εικόνα κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για την περιοχή. Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

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