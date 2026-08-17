Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά
Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες
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- Η περιοχή Βογιάννου – Γεννηματά στα Ιωάννινα μετατράπηκε σε ποτάμι μέσα σε λίγα λεπτά λόγω ισχυρής νεροποντής.
- Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.
- Το συγκεκριμένο σημείο καταγράφει συχνά πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς όταν διασχίζουν την περιοχή κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.
Σε ποτάμι μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά στα Ιωάννινα, σε ένα σημείο όπου οι πλημμύρες επανέρχονται σχεδόν σε κάθε ισχυρή νεροποντή.
Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.
Η εικόνα κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για την περιοχή. Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.
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