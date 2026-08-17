Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση θανάτου του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του, επίσης, δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, έφυγε από την ζωή την Κυριακή 16 Αυγούστου, σε ηλικία 71 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 71 ετών.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών, απασχολήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής εργάστηκε στην ΕΡΤ2 τη δεκαετία του ’80, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ως πολιτικός συντάκτης αλλά και ως ρεπόρτερ στον Ρ/Σ «ΣΚΑΙ 100,4». Η πορεία του στη δημοσιογραφία ανακόπηκε πρόωρα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος υπήρξε μάχιμος δημοσιογράφος, ένας ρεπόρτερ αιχμής που πάντα βάδιζε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ένας επίμονος και δυναμικός ρεπόρτερ που, ωστόσο, αναγκάστηκε να αποσυρθεί νωρίς.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και ιδιαιτέρως στον αδελφό του Μάκη και αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο.

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