Σαλαμίνα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς
Παραμένουν στο σημείο και μάλιστα ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις
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- Η πυρκαγιά στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα αυτή την ώρα.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, τέσσερις πεζοπόρες ομάδες, 12 οχήματα και δύο ελικόπτερα.
- Ο δήμος Σαλαμίνας υποστηρίζει την πυροσβεστική με υδροφόρα οχήματα.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:15 και οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων.
Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο της φωτιάς έχουν ενισχυθεί.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 52 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, ο δήμος Σαλαμίνας συνδράμει το έργο της πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα.
Η φωτιά είχε εκδηλωθεί περίπου στις 15:15, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, παρά τη βελτίωση της εικόνας, προκειμένου να περιοριστεί πλήρως το μέτωπο και να αποτραπούν τυχόν αναζωπυρώσεις.
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