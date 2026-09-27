Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 27/9 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ένα αεροσκάφος, με υποστήριξη από υδροφόρα του Δήμου Σαλαμίνας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Εκδόθηκε προειδοποίηση μέσω του αριθμού 112 για ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 1 αεροσκάφος, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Φωτιά στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112

Εξαιτίας της φωτιάς, σήμανε μήνυμα από τι 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Στο μήνυμα αναγραφόταν «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς Αιάντειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».