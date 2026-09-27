Ανδρουλάκης: Τέσσερα μέτρα τώρα για τα καύσιμα – «Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει τέσσερα άμεσα μέτρα για τα καύσιμα: Μείωση ΕΦΚ, επιστροφή πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ, έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών.

Κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και περιορισμό σε εξαγγελίες, ενώ η ακρίβεια στα καύσιμα επηρεάζει την παραγωγή, τις μεταφορές και τη θέρμανση.

Ζητά την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου επιστροφής εσόδων ΦΠΑ στους καταναλωτές για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών.

Κατακρίνει δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που υποτιμούν την οικονομική πίεση των πολιτών και καλεί σε άμεση λήψη μέτρων πριν τον δύσκολο χειμώνα. Snapshot powered by AI

Τέσσερις άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε εξαγγελίες, την ώρα που η αύξηση των τιμών μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα και στη θέρμανση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Δημιουργία μηχανισμού επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών , κατά το ιταλικό πρότυπο.

, κατά το ιταλικό πρότυπο. Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα , από τη διύλιση έως την αντλία.

, από τη διύλιση έως την αντλία. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, ο οποίος θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

«Οι πολίτες δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων, σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία».

Όπως ανέφερε, από την κυβέρνηση ακούγεται ότι «εξετάζεται» η μείωση του ΕΦΚ, μεγαλύτερη επιδότηση, παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους και συμβολή των διυλιστηρίων, ωστόσο «οι πολίτες δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες και καλές προθέσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε παράλληλα παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφέροντας τον μηχανισμό που λειτουργεί στην Ιταλία για αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ με στόχο προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και παρεμβάσεις εταιρειών σε Ιταλία και Γαλλία για τις τιμές των καυσίμων.

Επίθεση για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Παράλληλα, συνέδεσε το ζήτημα της ακρίβειας με τις πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζουν την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία.

«“Δεν έχεις 10 ευρώ; Πάρε λεωφορείο”. “Δεν βγαίνει ο μήνας; Είσαι κακομοίρης”. Αυτή είναι η αλαζονεία μιας εξουσίας, που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα μέτρα πρέπει «να ληφθούν τώρα» και «όχι όταν ο δύσκολος χειμώνας θα έχει φτάσει στους λογαριασμούς και στις τσέπες των πολιτών», υπογραμμίζοντας ότι «απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία».

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