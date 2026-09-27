Όταν δάκρυσε όλη η Ελλάδα: 22 χρόνια από το δυστύχημα στο πέταλο του Μαλλιακού με 7 νεκρούς μαθητές

Snapshot Στις 27 Σεπτεμβρίου 2004, επτά μαθητές έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στον Μαλιακό, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Το λεωφορείο μετέφερε 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων, που κατευθύνονταν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Επτά μαθητές σκοτώθηκαν, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 27 ελαφρά, ενώ οι κηδείες τους έγιναν δημοσία δαπάνη με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο οδηγός της νταλίκας καταδικάστηκε αρχικά σε 13 χρόνια φυλάκιση, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έλαβε εξαγοράσιμη ποινή, με το Εφετείο να μειώνει την ποινή του οδηγού της νταλίκας σε 9 χρόνια το 2010.

Στο σημείο του δυστυχήματος υπάρχει μνημείο και κάθε χρόνο τελείται επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνονται από μία από τις πιο τραγικές ημέρες που έχει καταγράψει η ελληνική άσφαλτος.

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 2004, όταν το «Πέταλο του Μαλιακού» έγινε συνώνυμο της ανείπωτης τραγωδίας, με επτά μαθητές να χάνουν τη ζωή τους σε ένα τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Η Φθιώτιδα, η Φαρκαδόνα Τρικάλων και όλη η Ελλάδα βυθίστηκαν στο πένθος για τα παιδιά που δεν επέστρεψαν ποτέ από την εκπαιδευτική εκδρομή τους στην Αθήνα, όπου θα παρακολουθούσαν εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Στο σημείο του δυστυχήματος, στο Ασπρονέρι Καμένων Βούρλων, όπου σήμερα υπάρχει μνημείο, κάθε χρόνο τελείται επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των μαθητών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Σεπτεμβρίου 2004. Ήταν λίγο πριν από τις 10 το πρωί, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων με 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές συνοδούς της Α' τάξης του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων κατευθύνονταν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων.Στο 176ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Ασπρονέρι, το λεωφορείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ενώ λίγο πριν είχε χάσει τον έλεγχο.

Επτά μαθητές ανασύρθηκαν νεκροί, τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλοι 27 ήταν ελαφρά τραυματισμένοι.

Νεκροί ήταν οι μαθητές Μπουραζέλης Χρήστος, Λίτσιου Αικατερίνη, Καλύβα Στεφανία, Τέλλιος Κωνσταντίνος, Σαράφη Ευγενία, Οικονομούλας Απόστολος και Καματσέλος Ιωάννης. Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, οι κηδείες τους έγιναν δημοσία δαπάνη.ΚλείσιμοΈνας από τους σοβαρότερα τραυματισμένους μαθητές, ο Κωνσταντίνος Αμπλιανίτης, ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του χέρι. Έφερε επίσης θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και θλάση πνευμόνων σοβαρής μορφής.

Επίσης, η Βασιλική Κιόση, με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ η Αρετή Γεωργίου υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Λαμίας στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Οι τραυματίες ήταν: Σωτηρίου Κωνσταντίνα, Λίτσιου Αθηνά, Καραμάνος Δημήτριος, Αμπλιανίτη Καλλιόπη, Μουράτη Κωνσταντίνα, Παρδάλη Ιφιγένεια, Ξάνθος Ιωάννης, Αθανασιάδη Ελπινίκη, Ξάνθου Παρασκευή, Τέλλιος Αθανασίος, Αλτάνης Γεώργιος, Μακρής Γεώργιος, Μπραζιώτη Δήμητρα, Χαχόπουλος Κωνσταντίνος, Γεωργίου Αικατερίνη, Μπουζάνα Κωνσταντινιά, Ξάνθος Αθανασιος, Βασιλειάδης Αναστάσιος, Σπυροπούλου Αννα (καθηγήτρια), Μαλέκα Σοφία (καθηγήτρια)Στεργίου Κωνσταντίνος, Αθανασίου Αικατερίνη, Στεργίου Ιφιγένεια, Αυγέρη Γεωργία, Βλιώρα Ζαχαρούλα, Γεροδήμου Έλλη, Μαλέκα Ζωή, Μεριβάνη Μαρία και Πίκα Θωμαή.

Μάλιστα αν και τραυματίας ο Μυλωνάς Αριστείδης, καθηγητής του Λυκείου, διέσωσε τους περισσότερους τραυματίες από το λεωφορείο.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και από όσα διηγήθηκαν οι συμμαθητές των άτυχων νεαρών που σκοτώθηκαν και επέβαιναν σε προπορευόμενο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, η νταλίκα με οδηγό τον Αντώνη Παρδαλάκη, 60 ετών, είχε διανύσει πορεία περίπου 20 μέτρων στις αριστερές ρόδες και μετά ο οδηγός της έχασε τελείως τον έλεγχο του οχήματος.

Ο οδηγός του λεωφορείου, Πεσλής Δημήτρης, 21 ετών, από το Μουζάκι και ο οδηγός της νταλίκας κρατήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα των Καμένων Βούρλων, στο πλαίσιο της προανάκρισης για το τροχαίο δυστύχημα.

Οι δίκες

Για τον οδηγό της νταλίκας, αρχικά η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου (2007) ήταν 13 χρόνια φυλάκιση και έξι μήνες χωρίς δικαίωμα άσκησης έφεσης. Ο 60χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Στον οδηγό του λεωφορείου επεβλήθη εξαγοράσιμη ποινή 56 μηνών -προς 5 ευρώ την ημέρα- με δικαίωμα έφεσης και αφέθηκε ελεύθερος. Στον ιδιοκτήτη της νταλίκας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 59 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα με δικαίωμα έφεσης ενώ αφέθηκε ελεύθερος.

Στο άκουσμα των ποινών οι συγγενείς των νεκρών μαθητών ξέσπασαν με οργή, καθώς θεωρήθηκαν ήπιες. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Εφετείο Λαμίας, στις 22 Μαρτίου 2010. Το Εφετείο Λαμίας, ύστερα από πολυήμερη διαδικασία, αποφάσισε να μειώσει σε εννιά χρόνια την ποινή του οδηγού της νταλίκας που προκάλεσε το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς μαθητές, ωστόσο δεν μετέβαλε την ποινή του ιδιοκτήτη του μοιραίου φορτηγού, αλλά ούτε την ποινή στον οδηγό του λεωφορείου.

Σημειώνεται πως το δυστύχημα στον Μαλιακό σημειώθηκς 1,5 χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη - στις 13 Απριλίου 2003 - όπου έχασαν τη ζωή τους 21 μαθητές. Τότε μία νταλίκα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 49 μαθητές της Α' τάξης από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας.

Πηγή: lamiareport.gr