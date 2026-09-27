Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

Ο αγαπημένος ηθοποιός επέλεξε να ενημερώσει ο ίδιος τους διαδικτυακούς του φίλους

Newsroom

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του
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Μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο αγαπημένος ηθοποιός επέλεξε να ενημερώσει ο ίδιος τους διαδικτυακούς του φίλους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε, ο Παύλος Κοντογιαννίδης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, φορώντας τη χειρουργική ενδυμασία και το ειδικό σκουφάκι, λίγο πριν από την επέμβαση.

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Παρά τη διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθήσει, ο ίδιος εμφανίζεται χαμογελαστός και σχηματίζει με τα δύο του χέρια το σήμα της νίκης, μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως νοσηλεύεται στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο, ενώ μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των ασθενών.

«Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ!!!», έγραψε.

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