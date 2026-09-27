Τραγωδία στην Πλάκα: Αυτό είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων που σκοτώθηκε στον δεύτερο όροφο

Τα πρόσωπα της τραγωδία της οδού Λυσικράτους

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στην Πλάκα: Αυτό είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων που σκοτώθηκε στον δεύτερο όροφο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αθηνά Παπαρέσκου και ο σύζυγός της Έντμοντ Χινγκς ήταν τα θύματα που ζούσαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα.
  • Η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο συνολικά έξι ατόμων.
  • Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που βρίσκονταν στο ίδιο κτίριο κατά τη στιγμή της έκρηξης.
  • Η Αθηνά Παπαρέσκου και ο Έντμοντ Χινγκς ήταν παντρεμένοι για 11 χρόνια και είχαν επιλέξει να ζήσουν στην καρδιά της Πλάκας με θέα την Ακρόπολη.
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της απίστευτης τραγωδίας στην Πλάκα, με την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Η Αθηνά Παπαρέσκου και ο σύζυγός της, ο συνταξιούχος Βρετανός Έντμοντ Χινγκς, κατοικούσαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη.

Το ζευγάρι ήταν μεταξύ των έξι θυμάτων της τραγωδίας, καθώς στο ίδιο κτίριο βρίσκονταν και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι επίσης έχασαν τη ζωή τους όταν το κτίσμα κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά από την έκρηξη.

Η Αθηνά Παπαρέσκου και ο Έντμοντ Χινγκς είχαν ενώσει τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου πριν από 11 χρόνια. Είχαν επιλέξει να κατοικήσουν στην καρδιά της Πλάκας, σε ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη, όμως η κατοικία που είχαν κάνει σπίτι τους μετατράπηκε σε τόπο της μεγαλύτερης τραγωδίας της ζωής τους.

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Ποιοι ήταν οι τέσσερις νεκροί του πρώτου ορόφου

Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου κατέρρευσε κτήριο το πρωί της Παρασκευής, καθώς εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί που αγνοούνταν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους έξι.

Η τιτάνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα, υπό δύσκολες συνθήκες και βροχή, ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και των δύο τελευταίων σορών.

Τα έξι θύματα είναι δύο αδέλφια, τα οποία διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου μαζί με τις συζύγους τους, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο. Τα δύο αδέλφια είχαν αμερικανική υπηκοότητα και αλβανική καταγωγή και βρίσκονταν στο κτήριο μαζί με τις συζύγους τους, ενώ θα αποχωρούσαν την ημέρα της κατάρρευσης. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν Βρετανοί υπήκοοι.

Τα δύο ζευγάρια που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου:

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Αριστερά είναι η Φλόριντα Χότζα (Florida Hoxha) και δίπλα της είναι ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ (Ian Kirkpatrick) 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει και η κράτηση του Airbnb. Από την δεξιά πλευρά μετά τον κύριο που βρίσκεται στην μέση είναι η Ερίσα Τσάνι (Erisa Cani) και ο Φλορίν Χότζα (Florin Hoxha).

Στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σορός ενός άνδρα. Επρόκειτο για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Ακολούθησε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, ο εντοπισμός δύο ακόμη σορών, οι οποίες ανήκαν σε δύο από τους Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο, όπου λειτουργούσε το Airbnb.

Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί, οι οποίες παρέμεναν κάτω από τα συντρίμμια. Με την ανάσυρσή τους ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τον τραγικό απολογισμό από την κατάρρευση του κτηρίου να ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς.

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