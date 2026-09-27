Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Το συγκινητικό αντίο στους συνεργάτες του - Τους μοίρασε τριαντάφυλλα

Snapshot Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του στην τελευταία παράσταση της περιοδείας «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» με το συμβολικό μοίρασμα κόκκινων τριαντάφυλλων.

Η παράσταση ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιούπολη.

Η περιοδεία του έργου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το καλοκαίρι του 2026 σε θέατρα σε όλη την Ελλάδα.

Ο Χαραλαμπόπουλος υποδύθηκε τον Τρουφαλντίνο και συνεργάστηκε με γνωστούς ηθοποιούς όπως η Φαίη Ξυλά και ο Γιωργής Τσαμπουράκης.

Η κίνηση του ηθοποιού να μοιράσει τριαντάφυλλα ήταν ένας τρόπος να ευχαριστήσει συμβολικά τους συνεργάτες του μετά το τέλος της περιοδείας. Snapshot powered by AI

Με έναν συμβολικό τρόπο επέλεξε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος να αποχαιρετήσει τους συνεργάτες του, καθώς το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου έπεσε η αυλαία της περιοδείας του «Υπηρέτη δύο αφεντάδων».

Στην τελευταία παράσταση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιούπολη, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον υπόλοιπο θίασο και λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά έκανε μια ιδιαίτερη έκπληξη στους συναδέλφους του.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κρατούσε κόκκινα τριαντάφυλλα και άρχισε να τα προσφέρει ένα προς ένα στα μέλη του θιάσου, σε μια κίνηση που συγκίνησε τόσο τους ίδιους τους ηθοποιούς όσο και τους θεατές.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, με τον ηθοποιό να μοιράζεται λουλούδια στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στην παράσταση, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της καλοκαιρινής περιοδείας.

Η δεύτερη χρονιά της περιοδείας

Ο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, επέστρεψε το καλοκαίρι του 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ταξιδεύοντας σε θέατρα σε όλη την Ελλάδα.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υποδύθηκε τον Τρουφαλντίνο, ενώ στον θίασο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Φαίη Ξυλά, ο Γιωργής Τσαμπουράκης, ο Γιώργος Ψυχογυιός, ο Άρης Κακλέας, η Φραγκίσκη Μουστάκη και η Μένη Κωνσταντινίδου.

Μετά από ένα ακόμη καλοκαίρι παραστάσεων, η περιοδεία ολοκληρώθηκε στην Ηλιούπολη, με τον Χαραλαμπόπουλο να επιλέγει τα τριαντάφυλλα ως έναν απλό αλλά ιδιαίτερο τρόπο για να πει «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στη σκηνή.

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